美股漲勢恐觸頂？查克柏格、貝佐斯帶頭賣股 美企內部人大賣自家股票

Meta執行長查克柏格2月賣出29.1萬股自家股票，引領本季以來企業主管大賣自家股票的風潮。 （路透）

Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）、亞馬遜 創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos）和億萬富豪投資人提爾（Peter Thiel）， 本季以來正引領美國企業內部人大賣數億美元自家股票的風潮，成為美股 漲勢可能即將觸頂的最新跡象。

英國金融時報（FT）報導，Verity追蹤的企業內部人揭露交易資料顯示，隨著美股屢創新高，企業內部人出售股票給其他內部人買家的比率，已達到2021年第1季來最高。

雖然在年初賣股很正常，且持股人去年因股價低迷而避免賣股，也正推升今年初的賣股需求，但分析師仍表示，本季的賣股熱潮令人大感意外，也是近來生成式人工智慧（AI）題材催動科技股牛市即將退燒的跡象。

本季許多最大規模的賣股交易，都是出自科技業主管之手。申報資料指出，知名創投家、數據分析公司Palantir共同創辦人提爾，本月售出1.75億美元股票，是他2021年2月來最大規模的賣股交易。

貝佐斯2月售出價值85億美元的5,000萬股亞馬遜股票；亞馬遜執行長傑西也在今年脫手2,110萬美元的股票，規模已接近他2022、2023年共賣出的2,360萬美元股票。

查克柏格多年來雖已出售數百萬美元的Meta股票，但在今年Meta股價創新高之際，又加碼賣出。他2月初出售價值1.35億美元的29.1萬股股票，規模是2021年11月來僅見。他仍持有13.5%的Meta在外流通股票，依然是Meta最大股東。

Verity研究副總裁席爾瓦曼認為，企業內部人售股是「投資人應該掌握的負面數據點」，特別是在科技業，「正看到一些該產業大型（業者）不同以往的內部人賣股」活動」。

德拉瓦大學企業治理中心主任艾爾森說，「如果他們（企業內部人）認為美股已在高點，並因此退場，這對其他所有人而言將是相當明顯的訊號」，「高階主管內部人賣股從不是好跡象」，「這意味著他們已經找到比自家公司更好的部署資產之處」。