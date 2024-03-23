AI題材加Fed撐腰 那斯達克再創新高 分析曝1原因短期恐回調

下周適逢第1季最後一周，在沒有重大經濟數據的影響下，可能出現回檔盤整。（路透）

史坦普500 指數周五受到零售股拖累，未能保持漲勢，不過仍創下今年來最佳單周表現。鑒於美股 近來漲勢凌厲，下周又逢第1季最後一周，在沒有重大經濟數據的影響下，可能出現回檔盤整。下周五適逢耶穌受難日，美股休市一日。

輝達（Nvidia）挾本周GTC大會發表新產品的餘威，周五再漲3.1%，本周連五日上漲漲了7.4%，締造11周連漲紀錄。費城半導體指數周五和台積電ADR各漲0.2%和0.8%，周線各漲3.2%和2.6%。

道瓊工業指數周五下跌305點，史坦普500指數小跌0.1%，那斯達克綜合指數則繼續上漲0.2%，再創下收盤新高。

道瓊工業指數成分股Nike周五大跌 6.9%，這家運動服飾品牌業者下調全年業績展望。Lululemon則暴跌超過15%，這家瑜伽服裝品牌表示，今年來業績表現低於預期。

儘管周五下跌，道瓊和史坦普500指數本周仍分別上漲2%和2.3%。那斯達克上漲2.9%。

史坦普500指數今年來上漲9.7%，各類股普遍走高，策略師紛紛調高美股目標水準，但也有人提醒要留意回檔或盤整。下周正逢第1季結束，美股也可能因為基金經理人調投資 組合而出現波動。

瑞銀全球財富管理美洲區負責人萊夫科維茲（David Lefkowitz）說：「信心和和持股指標既處於高位，接下來幾個月略為回調不會令人意外，」「這也給投資人加碼的更佳時機。」

Fed為本周美股增添了動力，儘管1、2月通膨強於預期，Fed 並未變更今年降息三次降息的預測，市場看好最快6月就會降息。美國10 年期公債殖利率也因此從本周最高的 4.34%跌到 4.22%。

投資人對人工智慧（AI）前景更感到興奮。除輝達發表新的 Blackwell 架構晶片外，美光科技單季營收也受益於AI帶進的新業績，營收和和獲利均超過分析師的預期。

而推動大盤上漲的，已不單輝達等成長股和大型股，今年金融股、工業股各漲10.1%和9.9%，表現都超越史坦普500指數。投資人相信經濟會保持強韌性，開始尋找大型股以外贏家。

投資人在接下來的一周密切關注周五公布的2月個人消費支出（PCE）物價，將得到通膨走向的最新線索。下周五Fed主席鮑爾還有一場不談貨幣政策的演講。