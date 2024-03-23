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貨櫃輪需求轉淡 SCFI運價指數連6黑

記者黃淑惠／綜合報導

農曆年後，貨櫃輪需求轉淡，3月分運價跌跌不休，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連六黑，隨著市場貨量逐漸增溫，周跌幅收斂2.3%，遠東-美東線跌幅較大達7.8%，遠東-歐洲的跌幅則縮小到1.4%。航運業者認為，以現在的市場需求氛圍預估，4月運價有望觸底反彈。

剛出爐的貨櫃輪最新運價，如航運業界預期本周還是走跌，從近期中國大陸地區歐洲線期貨報價已開始反彈，全球前十大的貨櫃輪業者又有八家陸續宣布4月要加收北美線的GRI（綜合附加費），4月貨櫃輪市況比預期好，運價有望回升。

全球四大貨櫃輪航線農曆年後反應市場貨量清淡，運價向下修正，年後開盤到22日為止，跌幅近 17%，但整體運價則較去年同期漲幅達1倍以上；本周最新的運價持續反映淡月，四大主要航線仍舊走低，最新一期上海集裝箱出口運價指數SCFI下跌40.35點至1,732.57點，連6跌，跌幅從上周的5.98%，縮小到2.3%。

本周運價表現遠東到歐洲運價跌幅最小，近期中國大陸的歐洲期貨運價指數已經開始反彈，歐洲線現貨市場價格也率先止跌回穩；其中，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）達1,943美元，較前一期下跌28美元，跌幅1.4%；遠東到地中海運價每TEU達2,887美元，較前一周下跌90美元，跌幅3%。

中國大陸地區出口到北美的貨量還是不夠旺，北美線本周跌勢相較歐洲線重，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達,3621美元，較前一期下跌155美元，跌幅4.1%。

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