Nike展望保守 估6月起營收下滑

Nike 21日發布財測，預警會有半年的營收減少轉型陣痛。（路透）

全球最大運動服飾品牌Nike上季銷售優於預期，但預測6月展開的新會計年度上半年，營收將因產品線重新調整而下降，瑜伽服飾品牌Lululemon同樣也是財報優展望差，兩家公司股價22日早盤同步開低走低。

全球運動品牌Nike、瑜伽服品牌Lululemon公布上季財報，雖然營收皆優於預期，因為對於未來展望轉趨保守、出現不同幅度下調，連帶影響台灣相關供應鏈 的股價表現，包括製鞋廠的豐泰、鈺齊-KY、志強-KY，與成衣廠的儒鴻、聚陽、冠星-KY等廠，昨日股價均出現下跌。

Nike在美股21日盤後公布，下個會計年度的上半年（2024年6至11月），營收預期年減率在低個位數，受到公司持續重新調整結構影響，不過全年營收與獲利仍可望看到成長。

彭博資訊指出，Nike正改變運動鞋產品線，試圖找到各類別產品的「甜蜜點」。Air Force 1等傳統鞋款將減少供貨，推出新品之前，也要削減Pegasus跑步鞋產品。執行長杜納霍在財報法說會上表示，「我們知道Nike並未發揮潛力。顯然我們需要進行一些重大調整」。

截至2月29日的上季，Nike營收124億美元，優於分析師預期，因為北美、大中華地區銷售成長良好；大中華區銷售年增4.5%；北美營收成長3.2%，達50.7億美元。上季打庫存成績也不錯，庫存減少13%至77億美元。

杜納霍去年12月提出未來三年削減20億美元成本的整頓計畫，上月宣布全球將裁員2%。杜納霍說，現在優先重新聚焦於體育用品，加快開發新產品，與批發夥伴合作刺激銷售，更積極推動廣告行銷。上季Nike投入廣告的行銷支出季增10%至10億美元。

另外，Nike爭取到德國足球 隊的七年合約，從2027年起將取代愛迪達，成為德國國家隊的贊助商。愛迪達也因此結束這個長達77年的贊助關係。

同日，瑜伽服飾商Lululemon也發布財報，假日購物季的營收和獲利雙雙優於預期，但因北美銷售停滯，導致本季和全年銷售展望低於預期。在截至1月28日的第4季，營收年增16%到32.1億美元，高於市場預期的31.9億美元；淨利6.695億美元或每股盈餘5.29美元，高於預期的5美元，也遠優於去年同期的1.198億美元或每股盈餘94美分。但美洲銷售僅增長9%，不如一年前的29%；海外銷售勁增54%。