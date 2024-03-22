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Nike預警產品調整陣痛、營收將減 股價盤後重挫6%

編譯黃淑玲／綜合外電
Nike 21日發布財測，預警會有半年的營收減少轉型陣痛。 （路透）
Nike 21日發布財測，預警會有半年的營收減少轉型陣痛。 （路透）

全球最大運動服裝公司Nike周四（21日）公布財報，上季銷售優於預期，但預測6月展開的新會計年度上半年，公司營收將因產品線重新調整而下降，股價在盤後交易時段先漲後跌，一度重挫6%，跌破每股95美元。

Nike說，下個會計年度上半（2024年6月至11月），營收預期年減率在個位數低端，儘管受到公司持續重新調整結構影響，不過全年營收與獲利仍可望看到成長。

彭博資訊指出，Nike正改變運動鞋產品線，試圖找到各類別產品的甜蜜點。Air Force 1等傳統鞋款將減少供貨，推出新品之前，也要削減Pegasus跑步鞋產品。

Nike執行長杜納霍（John Donahoe）在財報法說會上表示，「我們知道Nike現在沒有發揮潛力。很顯然，我們需要進行一些重要調整」。

Nike股價盤後重挫5.7%至每股95美元，周四收盤時小漲0.55%，報100.82美元；今年截至周四收盤，已下跌7.1%。

截至2月29日的上季，Nike營收124億美元優於分析師預期，因為北美、大中華地區銷售成長良好。大中華區的銷售年增4.5%；北美地區營收成長3.2%，達50.7億美元。

杜納霍去年12月列出一項在未來三年削減20億美元成本的整頓計畫，以因應銷售疲軟。Nike上月宣布，基於削減成本計畫，全球員工將裁減2%，預定分兩個階段進行。

杜納霍說，他現在優先重新聚焦於體育用品，加快開發新產品，與批發夥伴合作刺激銷售，更積極推動廣告行銷。上季Nike投入廣告的行銷支出季增10%至10億美元。

上季Nike打庫存交出不錯成績，庫存減少13%至77億美元，繼續清出更多空間給新產品發揮。

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