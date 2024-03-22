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美光意外虧轉盈 本季被看旺

記者李孟珊、編譯葉亭均／綜合報導
美國記憶體大廠美光上季意外轉盈，一甩連五季虧損頹勢，本季展望優於華爾街預期。（路透）
美國記憶體大廠美光上季意外轉盈，一甩連五季虧損頹勢，本季展望優於華爾街預期。（路透）

美國記憶體大廠美光上季意外轉盈，一甩連五季虧損頹勢，本季展望優於華爾街預期，並高喊AI伺服器需求推動高頻寬記憶體（HBM）、DDR5和資料中心固態硬碟（SSD）快速成長，使得高階DRAM和NAND晶片供應吃緊，看好記憶體晶片價格續揚。

法人看好，美光登高一呼，為記憶體市況吞下定心丸，南亞科、華邦、群聯、威剛、宇瞻、十銓等台廠跟著旺。

美光在紐約21日早盤大漲14%，創新高。台灣記憶體相關族群昨（21）日股價同步起舞，群聯、南亞科、宇瞻都攻上漲停板收市，華邦、十銓等也勁揚。

美光20日盤後公布，上季經調整後每股盈餘42美分，意外轉盈，原先市場預估上季虧損每股25美分。根據LSEG的數據，這是美光在連五虧後首次獲利；上季營收58.2億美元，高於市場預期的53.5億美元。

美光預估，本季營收64億至68億美元，高於分析師平均預估的59.9億美元；剔除特定項目後的每股盈餘約45美分，遠高於市場預期的24美分。毛利率方面，美光預期本季經調整後毛利率為26.5%正負1.5個百分點，高於市場預估的20.8%。

美光執行長梅羅塔表示，旗下HBM今年供應量已經售罄，2025年多數供應也都已分配完畢。他還說，HBM的營收預料將提高本季的毛利率，且公司有望在2024年度從HBM中獲得數億美元營收，雖只占總營收一小部分，但占比提升。

梅羅塔並透露，所有記憶體和儲存終端市場的議價正在改善中，預期DRAM和NAND晶片定價水準今年度會進一步提高。

台灣記憶體相關業者也對市況發展正向看待。群聯執行長潘健成先前曾說，在原廠陸續減產下，今年第2、3季NAND供給轉趨緊張，有利報價與出貨量成長。南亞科認為，隨著記憶體供應商減產效益顯現，加上終端需求回溫、價格回升，該公司去年第4季營收已轉為正成長。宇瞻則說，AI應用正逐漸從AI伺服器擴展至AI電腦與邊緣AI裝置，隨著滲透率提升，估未來DDR5的應用將更加廣泛。

威剛董座陳立白認為，記憶體於AI應用，有機會在第3季開始小量出貨，第4季到明年開始有較顯著的成長，象徵記憶體將迎來為期一年半到兩年的大多頭市場。

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