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輝達新晶片 Meta大舉大掃貨

記者林薏茹、編譯劉忠勇、季晶晶／綜合報導
輝達最新B200晶片預計年底開始出貨。(路透)
輝達最新B200晶片預計年底開始出貨。(路透)

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日透露，最新B200晶片要價3、4萬美元，年底開始出貨。Meta率先表示會成為輝達B200首批客戶，加上Meta年底前也要大買35萬顆目前主流H100晶片，法人看好，Meta主力代工廠廣達可望拿下至少百億美元代工大單，營運大補。

輝達年度盛會「GTC 2024」19日進入第二天，黃仁勳接受全球媒體訪問，暢談最新發表的Blackwell處理器設計，包括B100、B200，以及內含兩顆Blackwell GPU與一顆CPU的GB200等相關問題。

黃仁勳強調，輝達生產的晶片和軟體種類繁多，正處於有利地位，世界對AI運算投資還在早期階段，預測將會有多年成長，輝達的市占率會高於其他晶片製造商。

他接受CNBC訪問時說，每顆Blackwell晶片將要價3、4萬美元。輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）則說，輝達新發表的晶片和架構系統將於今年稍後上市，明年出貨量會大幅增加。

輝達發表全新AI晶片後，Meta率先表態，要在今年底前取得輝達B200首批出貨。Meta全力布局AI領域，積極訓練下一代模型Llama 3，如何建立龐大的運算基礎設施成為最大決勝關鍵。Meta今年也將大舉採購目前輝達在市面上主流高階H100 AI晶片，預計買35萬顆。

據研調機構Omdia報告，輝達H100晶片去年第4季最大客戶為Meta及微軟，分別購買15萬顆，以輝達去年第4季H100晶片出貨總量50萬顆來計算，Meta相當於手握30%的最先進AI晶片供應。

隨著Meta今年底前也將取得輝達最新款AI晶片B200首批出貨，雙方合作關係緊密，主力代工廠廣達可望成為最大贏家。分析師推估，H100每顆售價約落在2.5萬至3萬美元，而B200售價估更將達4萬美元，廣達可望取得價值逾百億美元的代工大單，成為Meta大舉採購輝達AI晶片的最直接受惠夥伴。

輝達 晶片 AI

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