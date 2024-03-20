華爾街去年平均獎金縮水至五年來最少 仍遠高於一般民眾所得

華爾街去年平均獎金略為縮水，降至2019年來最少，但仍遠高於美國一般家庭的所得中位數。（美聯社）

由於美國併購與股票上市交易銳減、加上證券 從業人員增加，華爾街 去年平均獎金略為下滑，為連續第二年縮水，降至2019年來最少，但仍遠高於美國一般家庭的所得中位數。

紐約州主計長狄納波利（Thomas Dinapoli）19日發布的報告顯示，2023年華爾街的平均現金獎金減少2%至17.65萬美元，「華爾街去年獲利增加1.8%，業者對薪酬採取更審慎態度，且更多人加入證券業，促成平均獎金略減」。

不過，去年華爾街平均獎金的減幅已較前年的22%大幅縮小，整體用於分配的獎金為338億美元，也約與前年相符。

而且，根據人口普查局的2022年數據，相較於美國一般家庭所得中位數的7萬4,580美元，華爾街的平均獎金額仍高出許多。

狄納波利也指出，去年紐約證券從業人員略增，增加3.6%至19.85萬人，為20多年來最多，他估算紐約市 每11個工作中，就有一個和證券業直接或間接相關。儘管美國大銀行已在全球裁汰超過2.3萬人，但許多被資遣的員工並未離開，而是跳槽到其他公司。

華爾街獎金與證券業就業是紐約州與紐約市的重要稅收來源，占了該州27%的稅收，而且紐約州主計長估算的獎金數據，只反映總部設在紐約市的業者發放給證券業員工的獎金，在稅收之外，華爾街員工對紐約經濟的貢獻又更大。