2月新屋開工率近2年新高

在溫和的氣溫和二手房持續短缺的情況下，美國單戶住宅建設在2月大幅反彈，達到近2年來最高水準。

由於預期聯準會 將在6月前開始降息，房貸利率 可能會繼續呈下降趨勢，房屋建設今年可能會獲得進一步的動力，並為經濟成長做出貢獻。

美國商務部 的報告還顯示，上個月未來建造單戶住宅的許可證數量升至1年半來高點。

美國商務部人口普查局表示，占住宅建設大宗的單戶住宅開工量上個月飆升11.6%，經季節調整後的年率為112.9萬套；為2022年4月以來的最高水準。

1月的數據向上修正，顯示單戶住宅開工量下降至101.2萬套，而不是先前報告的100.4萬套。

雖然房市受到聯準會為應對通膨而大幅升息的打擊，但嚴重的住房短缺支撐了住房建設，大多數房主都鎖定較低的房貸利率，不願輕易釋出。

最新的政府數據顯示，第4季有75.7萬套住房待售，遠低於新冠疫情前的114.5萬套。

全國住宅建築商協會(NAHB)的調查顯示，由於對現在和未來6個月的銷售持樂觀態度，3月單戶住宅建商的信心升至8個月高點。

根據房貸金融機構房地美(Freddie Mac)的數據，最受歡迎的30年期固定利率房貸的平均利率在2月下旬觸及7%後，最近幾周有所回落。

中西部的單戶住宅建設成長40.2%，人口稠密的南部成長16.6%。東北地區成長16.4%，西部地區下降15.4%。

5套以上住房項目開工量增加8.6%，達到37.7萬套。

2月新屋開工總量成長10.7%，達到152.1萬套。經濟學家先前預測開工量將反彈至142.5萬套。

2月單戶建築許可證增加1.0%至103.1萬套，為2022年5月以來最高水準。上個月多戶建築許可證成長2.4%至42.9萬套；2月建築許可總量成長1.9%達到151.8萬套。