我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利王子自曝曾吸毒 川普：當總統「不排除驅逐出境」

貿易戰川規拜隨 美國人付出2300億代價

2月新屋開工率近2年新高

財經新聞組／綜合報導

在溫和的氣溫和二手房持續短缺的情況下，美國單戶住宅建設在2月大幅反彈，達到近2年來最高水準。

由於預期聯準會將在6月前開始降息，房貸利率可能會繼續呈下降趨勢，房屋建設今年可能會獲得進一步的動力，並為經濟成長做出貢獻。

美國商務部的報告還顯示，上個月未來建造單戶住宅的許可證數量升至1年半來高點。

美國商務部人口普查局表示，占住宅建設大宗的單戶住宅開工量上個月飆升11.6%，經季節調整後的年率為112.9萬套；為2022年4月以來的最高水準。

1月的數據向上修正，顯示單戶住宅開工量下降至101.2萬套，而不是先前報告的100.4萬套。

雖然房市受到聯準會為應對通膨而大幅升息的打擊，但嚴重的住房短缺支撐了住房建設，大多數房主都鎖定較低的房貸利率，不願輕易釋出。

最新的政府數據顯示，第4季有75.7萬套住房待售，遠低於新冠疫情前的114.5萬套。

全國住宅建築商協會(NAHB)的調查顯示，由於對現在和未來6個月的銷售持樂觀態度，3月單戶住宅建商的信心升至8個月高點。

根據房貸金融機構房地美(Freddie Mac)的數據，最受歡迎的30年期固定利率房貸的平均利率在2月下旬觸及7%後，最近幾周有所回落。

中西部的單戶住宅建設成長40.2%，人口稠密的南部成長16.6%。東北地區成長16.4%，西部地區下降15.4%。

5套以上住房項目開工量增加8.6%，達到37.7萬套。

2月新屋開工總量成長10.7%，達到152.1萬套。經濟學家先前預測開工量將反彈至142.5萬套。

2月單戶建築許可證增加1.0%至103.1萬套，為2022年5月以來最高水準。上個月多戶建築許可證成長2.4%至42.9萬套；2月建築許可總量成長1.9%達到151.8萬套。

利率 商務部 聯準會

上一則

美超微發新股 擬募集20億元

下一則

救命錢? 萬科大股東深鐵擬認購REIT逾11億人民幣

延伸閱讀

聯準會開會在即 各界議論降息時間點、通膨長期抗爭何時展開下階段

聯準會開會在即 各界議論降息時間點、通膨長期抗爭何時展開下階段
房貸短期持平 今年降息在望

房貸短期持平 今年降息在望
房貸利率升、限新屋興建 Zillow：年薪近11萬才負擔得起

房貸利率升、限新屋興建 Zillow：年薪近11萬才負擔得起
房貸利率升、限新屋興建 Zillow：年薪近11萬才負擔得起

房貸利率升、限新屋興建 Zillow：年薪近11萬才負擔得起

熱門新聞

走低價路線的折扣零售商家多樂(Family Dollar)宣布，由於主要客群受到通膨高漲衝擊，業績表現下跌，將關閉全國各地約1000家分店。美聯社

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

2024-03-13 09:25
由於經濟數據持續表明通膨不退，公債殖利率近來再度高漲，交易者也紛紛挪後美國貨幣寬鬆的時程。(路透)

美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實

2024-03-17 21:27
愈來愈多證據顯示，許多美國民眾對物價上漲的容忍能力已經達到極限。（美聯社）

美國經濟隱憂：消費者已筋疲力盡 開始縮減支出

2024-03-17 19:08
在科技巨頭輝達發布重要公告後，交易員也密切關注這家公司。路透

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

2024-03-19 16:52
輝達GTC大會18日登場，分析師認為，輝達預料公布B100晶片的更多細節，還可能為戴爾先前爆料的B200晶片揭開面紗。（路透）

輝達GTC大會將登場 分析師喊這意外新品可能振奮市場「股價再提振」

2024-03-17 07:12
高盛策略師團隊認為，人工智慧（AI）成長題材會長期發酵，輝達（Nvidia）不過是在第一階段獨領風騷罷了。路透

錯過Nvidia飆升漲勢沒關係 高盛：還有三梯次AI概念股可布局

2024-03-15 13:08

超人氣

更多 >
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕
狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁
這4種人不用付社安稅

這4種人不用付社安稅
北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散

北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散