美超微發新股 擬募集20億元
美超微電腦(Super Micro Computer)披露，將出售200萬股股票，估值約為20億元，導致這家人工智慧(AI)伺服器製造商的股價下跌8.96%。
這家總部位於聖荷西的公司的股價自1月以來已經上漲2倍多，使得透過出售股權籌集資金成為有利可圖的選擇。
這家電腦基礎設施公司已成為華爾街人工智慧投資標的的最大贏家之一。在19日下跌之前，其股價在過去一年中已飆升超過900%，漲幅甚至超過輝達。由於人工智慧資料中心使用的伺服器需求飆升，輝達今年在華爾街以人工智慧為主導的漲勢中表現強勁。
然而，在連續4個交易日下跌後，該股已下跌23%。以1000.68元的18日收盤價計算，該公司可能籌集約20億元。此次二次發行的發行價並未透露。
該公司在向美國證券交易委員會(SEC)提交的監管文件中表示，此次發行的主要目的是獲得額外資金來支持運營。出售所得將用於購買庫存、擴大製造能力、增加研發投資和其他營運資金用途。
該公司表示，此次發行後，該公司的流通股將增至5860萬股；並補充說，承銷商高盛有權選擇在30天內額外選購最多30萬股。
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