美超微發新股 擬募集20億元

美超微電腦(Super Micro Computer)披露，將出售200萬股股票，估值約為20億元，導致這家人工智慧 (AI)伺服器製造商的股價下跌8.96%。

這家總部位於聖荷西的公司的股價自1月以來已經上漲2倍多，使得透過出售股權籌集資金成為有利可圖的選擇。

這家電腦基礎設施公司已成為華爾街 人工智慧投資 標的的最大贏家之一。在19日下跌之前，其股價在過去一年中已飆升超過900%，漲幅甚至超過輝達。由於人工智慧資料中心使用的伺服器需求飆升，輝達今年在華爾街以人工智慧為主導的漲勢中表現強勁。

然而，在連續4個交易日下跌後，該股已下跌23%。以1000.68元的18日收盤價計算，該公司可能籌集約20億元。此次二次發行的發行價並未透露。

該公司在向美國證券交易委員會(SEC)提交的監管文件中表示，此次發行的主要目的是獲得額外資金來支持運營。出售所得將用於購買庫存、擴大製造能力、增加研發投資和其他營運資金用途。

該公司表示，此次發行後，該公司的流通股將增至5860萬股；並補充說，承銷商高盛有權選擇在30天內額外選購最多30萬股。