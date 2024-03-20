美股最錢線／市場提前定價 輝達表現平平

輝達 股價過去一年中上漲兩倍多，但19日卻先跌後漲，這家占主導地位的人工智慧(AI )晶片 供應商推出最新旗艦產品，預計將進一步鞏固其在行業中的領先地位。

某些分析師表示，這是因為投資人已經提前反應新晶片組的推出，並正在尋找更多細節。

瑞訊銀行資深分析師歐茲卡德斯卡亞(Ipek Ozkardeskaya)表示：「如果全新的Blackwell晶片沒有引發新的反彈，那是因為這種全新、更強大的晶片的到來已經被提前定價了。」

其他晶片製造商的股價也下跌。Super Micro Computer下跌8.96%，Advanced Micro Devices下跌4.84%，Marvell Technology下跌3.18%。

除了B200「Blackwell」晶片外，該公司還在備受期待的年度開發者大會上詳細介紹了一套全新的軟體工具，可協助開發者更輕鬆地向使用輝達技術的公司銷售人工智慧模型。

旗艦B100晶片將兩個與該公司先前產品尺寸相同的方形矽片粘合在一起，預計將被亞馬遜、Alphabet旗下的谷歌、Meta Platforms、微軟、OpenAI和特斯拉採用。

輝達也從銷售單晶片轉向銷售整體系統。

摩根史坦利分析師在報告中表示：「評估Blackwell的業績要求需要時間，但是該公司將標準提高這麼多，將使它們處於非常有利的地位。」

許多分析師預計，隨著競爭對手推出新產品以及該公司最大客戶生產自有晶片，輝達今年的市占率將下降幾個百分點。

然而，輝達的市場主導地位預計將不會受到挑戰。該公司已經壟斷了80%的AI晶片市場。

輝達的預期本益比為34.6倍，低於42倍的3年平均水平。本益比是衡量股票價值的常用指標。（財經新聞組）