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AI界泰勒絲？GTC演講座無虛席如演唱會 黃仁勳現場吐2句話爆掌聲

編譯吳孟真／綜合外電
黃仁勳在輝達年度盛會「GTC 2024」的兩小時演講座無虛席，被喻為「AI界的胡士托音樂節」。 （美聯社）
黃仁勳在輝達年度盛會「GTC 2024」的兩小時演講座無虛席，被喻為「AI界的胡士托音樂節」。 （美聯社）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在18日的年度盛會「GTC 2024」（GPU Technology Conference）演講上，自嘲沒有像流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）一樣，在跑步機上預先排練自己的演講，可見他深知近來外界常將兩人相提並論，自己有如「AI界的泰勒絲」。

Business Insider報導，黃仁勳在GTC大會演講上的這段幽默之詞，影射的是泰勒絲今年獲選時代雜誌2023年度風雲人物，受訪時所說關於自己為巡迴演唱會苦練體能的一段話。一位科技評論者在社群平台X上還說，「崇拜黃仁勳的宅宅們，是男版的泰勒絲粉（Swifties）」。

儘管黃仁勳沒有為GTC進行有如泰勒絲般的鐵人訓練，但這場在聖荷SAP中心兩小時的演講，同樣座無虛席，被喻為「AI界的胡士托音樂節」（the Woodstock of AI）。

玩笑歸玩笑，黃仁勳近年帶領輝達掀起AI狂潮，公司股價在過去一年隨之飆漲逾240%。

黃仁勳也在GTC現場發布最新一代的AI晶片Blackwell，是輝達熱門H100晶片的下一代產品。他以嘲弄的口吻安慰小名為Hopper的H100說：「乖小孩，沒關係的」。接著他又假裝被背景的貓咪圖片嚇到，說「你看，這就是我沒有事先排練的後果」。

這些雖然看起來都不算什麼「高級幽默」，但從台下觀眾熱烈的反應來看，黃仁勳在有能力打造科技業界最有話題性的企業之外，還具備討人喜歡的特質。

黃仁勳 泰勒絲 AI

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