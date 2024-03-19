與輝達交情深 美超微享優勢

加入史坦普500指數的美超微電腦(Super Micro Computer) 在搶搭生成式人工智慧(AI )熱潮的伺服器製造商中享有罕見的優勢：與輝達 有密切聯繫，讓它比競爭對手戴爾和惠普更快推出產品。

分析師和產業專家表示，該公司向來最早自輝達和Advanced Micro Devices獲得AI晶片，幫助它們檢查伺服器原型，使其領先於競爭對手。這讓該公司成為產生AI應用程式所必需的伺服器主要供應商，並使其股價今年來上漲289%。

部分分析師估計，美超微的加州 總部距離輝達和AMD總部不到10英里，可以在「幾周內」就製造、組裝、測試和運輸伺服器機架。

羅森布拉特證券分析師摩西曼(Hans Mosesmann)表示：「美超微開發出一種能夠非常快速推向市場的模式。當輝達、AMD或英特爾推出新產品時，它通常擁有最多種類的產品組合。」

美超微營收在2023年最後三個月成長一倍多，LSEG調查的分析師預計，三位數百分比的增幅至少將持續到2024年9月當季。

美國商銀分析師估計，該公司在AI伺服器市場的市占率將從2023年的 10%成長到2026年的17%左右。

這種樂觀情緒體現在美超微不斷增加的市值上。目前已達600億元；而在2022年11月ChatGPT問世前，市值只有約50億元。

但根據LSEG數據，大幅上漲也意味著美超微目前的本益比為40倍，遠高於去年12月的15倍。如果超微未能滿足未來獲利預期，昂貴的本益比會增加拋售風險。

分析師還警告，隨著規模較大的競爭對手將重點轉移到該市場，美超微可能很難保持其在 AI 伺服器領域的優勢，並補充說該公司一直在以更便宜的價格提供產品以贏得市占率。（