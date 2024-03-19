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野村預測:Fed今年降息2次

編譯劉忠勇／綜合報導
美國10年期公債殖利率走勢。(資料來源：彭博資訊)
美國10年期公債殖利率走勢。(資料來源：彭博資訊)

債券投資人去年底曾堅信聯準會（Fed）本周會開始降息，如今卻被迫屈服於更長時間維持較高利率的現實，以及晦暗不明的市場走勢。交易者也紛紛挪後美國貨幣寬鬆的時程，包括野村等愈來愈多市場人士甚至認為，今年Fed可能只會降息兩次。

由於經濟數據持續表明通膨不退，公債殖利率近來再度高漲，逼近今年來高峰，交易者也紛紛挪後美國貨幣寬鬆的時程。利率交換契約反映，市場如今已預期，今年將少於三次各1碼的降息，遠少於去年底市場反映的六次降息，甚至已低於Fed「點狀圖」去年12月的中位數。投資人如今連是否從今年上半年開始降息，都沒把握。

有少數預測人士認為，Fed決策者本周將把他們對今年降息次數的預期，從去年12月預期的三次、每次1碼，下調至僅降息兩次。持這一觀點的預測人士正變得愈來愈多，野村也是其中之一。

野村證券認為，Fed會在7月和12月各降息一次，而非6月、9月和12月各降一次。野村證券經濟學家在報告中論道：「由於降息並不迫切，我們預計Fed將在開始降息周期之前先等通膨是否放緩。」

道明證券（TD Securities）首席美國總經策略師慕諾茲表示，如果Fed官員對今年降息次數的預測中值，確實轉向兩次，代表他們將近期高於預期的通膨數據視為「明顯改變了形勢」。

慕諾茲預估，Fed將每隔一次政策會議降息一次，相當於每季降息一次。他表示，這意味著如果聯準會將2024年降息次數減少到兩次，那麼開始放鬆政策的時間可能會延到9月份。

美國10年期公債殖利率上周勁揚24個基點，是去年10月以來最大增幅，達到4.31%，18日早盤一度攀抵4.326%，逼近今年高點4.35%。2年期和5年期美債殖利率也都上漲超過20個基點，是去年5月以來最大漲幅。這波賣壓讓美債今年損失多達1.84％。

降息 殖利率 證券

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