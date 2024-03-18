川普經濟顧問提下任Fed主席建議名單 「他」不在其中

川普的經濟顧問摩爾和拉弗，上周向其提出下屆聯準會（Fed）主席的建議人選，名單不含現任主席鮑爾（圖）。（路透）

消息人士指出，美國前總統川普 的經濟顧問摩爾（Steve Moore）和拉弗（Arthur Laffer），14日向川普提出下屆聯準會（Fed）主席的建議人選，包含前聯準會理事華許（Kevin Warsh）、前白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）和拉弗本人。

華許曾任小布希總統的經濟顧問，而拉弗則是著名的供給面經濟學派代表人物，曾大力支持川普2017年的減稅法案。

華爾街日報報導，川普當年任命現任Fed主席鮑爾 接棒葉倫，但很快便翻臉指責鮑爾調高利率，後來也說他降息 速度太慢；如今更指控鮑爾為民主黨助選，至今遲遲不願降息。

川普今年稍早即表示，當選後不會讓鮑爾續任。外界也猜測，川普有可能在鮑爾2026年任期屆滿前，就試圖將他撤換掉。

摩爾說，若川普當選，Fed主席將是大法官提名人選外，他最重要的一項人事任命案。他說，「我們小組一致認為，鮑爾當年是個錯誤決定，川普也百分百同意，所以我們不能再犯同樣的錯誤」。