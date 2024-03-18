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彭博：Fed將6月降息 今年降3次

編譯任中原／綜合報導

美國聯準會（Fed）將在台灣時間周四（21日）凌晨2時公布最新的利率決策與經濟預測。彭博資訊最新調查顯示，經濟學家認為，儘管美國通膨率近期回升，但Fed不大可能改變今年將降息三次的預測；他們也預期，Fed將於6月首次降息。

根據彭博在3月8日至13日對49位經濟學者的調查結果，受訪者表示，Fed本周可望連五次例會把聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%，並在6月啟動首次降息。多數受訪者預期，呈現官員利率落點預測的「點狀圖」可望顯示，Fed官員預料今年將降息至少三次，逾三成受訪者認為只降兩次或更少。

經濟學者預料Fed將把美國今年國內生產毛額（GDP）成長率由1.4%上修到1.7%，通膨率預估值由2.4%上修到2.5%。

全美互助保險公司首席經濟學者波斯特詹西克表示，「我們預期Fed可能小幅提高對今年通膨率預測，但不會大幅改變對總體經濟與利率的預測」；最近通膨黏著，應使鮑爾不願對短期內降息開綠燈。

彭博資訊首席美國經濟學者黃安娜表示，「我們預料點狀圖將繼續顯示決策官員預測今年將降息3碼。Fed並可能小幅上修對中性利率的估計值，因為在上次會議以後至少有五位決策官員表示中性利率可能已經升高」。

鮑爾上周在國會作證時強調，Fed 在推動通膨接近2%目標方面取得良好進展，但在降息之前需要更多證據。他還對議員說：「我們離目標不遠了。」

今年2月的通膨數據超預期成長、衡量未來物價壓力的關鍵指標也加速上升，強化Fed謹慎推進政策的理由。

荷蘭ING集團首席國際經濟學家James Knightley表示，由於經濟成長、就業和通膨都太過火熱，Fed短期內無法降息。

幾乎所有受訪者都預估Fed將維持其1月的指引，即在央行對通膨持續向2%目標邁進有更多信心之前，不適合降息。

降息 利率 鮑爾

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