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Intel傳獲補貼 衝晶片生產

編譯黃淑玲、簡國帆／綜合報導
美國總統拜登和商務部長雷蒙多計劃下周宣布提供英特爾（Intel）提供數十億美元的資助。（路透）
美國總統拜登和商務部長雷蒙多計劃下周宣布提供英特爾（Intel）提供數十億美元的資助。（路透）

知情人士透露，美國總統拜登和商務部長雷蒙多計劃下周宣布提供英特爾（Intel）提供數十億美元的資助，支持英特爾擴大在美國的晶片生產。

路透報導，美國給予英特爾的補助將是直接撥款與優惠貸款的組合，一旦正式宣布，將是美國2022年晶片與科學法案立法後發放的最大一筆補助。美國這項扶植晶片在本土製造的法案，旨在藉由527億美元的補貼，促進美國國內半導體製造，其中390億美元補貼半導體生產，110億美元用來贊助研發。

英特爾拒絕對此發表評論。其中一位消息人士透露，英特爾也邀請客戶和供應商參加這場活動。

彭博資訊報導，這筆根據2022年「晶片與科學法」撥發的資金，將是美國商務部未來幾周內宣布的幾項重大補助發放之一，其中之一包括提供台積電超過50億美元。

在此同時，英特爾在歐洲的投資計畫似乎生變。義大利工業部長烏爾梭14日表示，英特爾已延後在當地的投資計畫，但強調將會有更多針對該國半導體產業的外國投資。

例如一個部會工作小組最近幾個月也與台灣舉行會談。

英特爾2022年3月首次提出在義大利建立先進封裝和晶片組裝廠的計畫，但一直沒有敲定。烏爾梭14日說，「相較於在德國進行的其他投資計畫」，英特爾已放棄或延後了在法國和義大利的投資」。

他說，若英特爾改變主意，推動先前的歐洲投資計畫，義大利仍然非常歡迎，「如果英特爾決定完成這些計畫，我們仍然在這裡」。

烏爾梭也說，義大利半導體業近期將有更多重大的外國投資。

他說，該國本周宣布與新加坡Silicon Box公司的35億美元交易，是該國半體業的第一筆重大的外國投資，「未來幾個月還會有其他的投資」。

路透指出，英特爾已為在俄亥俄州與亞利桑那州的擴廠計畫，向政府尋求撥款補助。

亞利桑那州是今年總統大選的關鍵搖擺州之一，爭取連任的拜登希望能拿下這一州。

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