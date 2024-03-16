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美股最錢線/無懼滯脹風險 資金蜂擁流入

財經新聞組／綜合報導

美國商銀的報告顯示，由於投資人不在意滯脹風險，流入美股資金創下歷史新高。

美國商銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)引用EPFR Global數據指出，截至3月13日當周美國股票基金吸引560億元流入。科技股是資金流入最多的類股，達68億元；逆轉前周的創紀錄淨流出。

哈奈特表示，即使宏觀形勢正從「金髮姑娘」轉變為滯脹，但投資人對美股的興趣依舊高漲。發達市場和新興市場的通膨率仍然很高，而美國勞動市場「終於出現裂縫」。

本周美國經濟數據好壞參半。2月生產者物價指數(PPI)增速超出預期，核心消費者物價指數(CPI)也快速上漲，初請和續領失業救濟金的人數比預期要少。

哈奈特表示，「新一輪滯脹意味著黃金、大宗商品、加密貨幣、現金的表現將優於其他資產，美國國債殖利率曲線將大幅趨陡，對資源和防禦型股票的買跌賣漲傾向將非常明顯。」他特別指出，今年來油價表現優於那斯達克100指數。

巴克萊策略師考烏(Emmanuel Cau)也在報告中寫道，目前股市似乎並未受到通膨上升和數據疲軟的困擾，「有鑑於聯準會至今仍支持6月開始降息三次的市場定價，投資人繼續對軟着陸的前景持樂觀態度。如果成真，仍有大量現金可用於投資風險資產。」

由於預計經濟能夠大幅承受緊縮的貨幣政策以及聯準會很快降息，美股今年以來強勁上漲，這也引發華爾街對出現可能泡沫的爭議。

法國興業銀行加入反對陣營。該行策略師表示，就算假設美股正在形成泡沫，那麼在泡沫破滅之前也還有很大的膨脹空間。

以卡布拉(Manish Kabra)領導的團隊表示，史坦普500指數可能需要攀升至6250點、較目前水平上漲約20%，才會達到2000年網路泡沫巔峰時期的本益比。（財經新聞組）

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