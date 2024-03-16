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電動車降溫 車商增產混合動力車

財經新聞組／綜合報導
豐田汽車一直是混合動力車的龍頭。（美聯社）
豐田汽車一直是混合動力車的龍頭。（美聯社）

隨著油電混合動力車銷量激增、電動車銷量降溫，汽車製造商和供應商認為消費者將在燃油車和電動車之間取得妥協，因此正在增加產能提供油電混合動力和插電式混合動力汽車，以應對日益增加的需求。

摩根史坦利表示，2月美國混合動力車銷量的成長速度是電動車銷量的5倍。Stellantis的吉普Wrangler SUV插電式混合動力版本占2023年下半年美國該車型總銷量的一半，高於上半年的37%。

起價2萬5315元的混合動力Maverick小型卡車需求大增，讓福特汽車今年前兩個月混合動力車銷量成長近37%；經銷商表示，如果福特能夠生產更多這種車型，銷量可能會更高。

產業向混合動力汽車的轉變，對拜登政府支持電動車的氣候政策以及希望盡快淘汰排放二氧化碳內燃機的環保組織提出了挑戰。

預計白宮本月將發布汽車二氧化碳排放標準，迫使汽車製造商在2030年將其銷售的純電動車比率提高至60%。

然而，11月的美國總統大選讓白宮的電動車補貼和排放規則面臨風險。分析師表示，大多數傳統汽車製造商在電動車和混合動力車上都會虧損，如果未來政府改變方向，混合動力車是減少二氧化碳排放較為有利的途徑。

AutoForecast Solutions數據顯示，2025年在豐田、福特和本田帶領下，北美混合動力車產量將占輕型汽車總產量20%，而電動車比率為14%。

福特計劃將混合動力F-150的銷售比率提高一倍達到20%。預計重型皮卡和大型SUV將更廣泛地採用混合動力。

豐田汽車長期以來一直是混合動力車的龍頭，該公司計劃大幅增加混合動力車型的數量和混合動力車的整體銷量。豐田品牌負責人克萊斯特(David Christ)表示，「去年29%銷量是混合動力。今年來的比率為37%，預計全年將接近45%。」

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