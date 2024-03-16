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全球企業違約數 金融危機來新高

財經新聞組／綜合報導

史坦普全球評級公司發布數據顯示，隨著通膨壓力和高利率繼續給全球風險最高的借款人帶來壓力，2024年全球出現債務違約的企業數量已經超過金融危機以來的任何一年。

該評級機構表示，今年來全球企業違約事件為29起，是2009年同期36起以來的最高紀錄。

史坦普評級表示，消費者需求低迷、薪資上漲和高利率傷害了負債累累的企業，導致難以償還債務的企業數量增加。

阿波羅投資集團首席經濟學家史洛克(Torsten Slok)表示，「當前發生的事情正是自2022年3月聯準會開始升息以來一直造成的後果。違約率正在上升，這是因為更高的利率繼續對高槓桿企業造成越來越大的影響。」

2月較知名的違約企業包括美國渡輪和遊輪營運商Hornblower、美國軟體集團GoTo和英國電影集團Vue Entertainment International。

雖然大部分違約事件發生在美國，但歐洲自1月以來發生8起違約事件，是2008年以來任何一年同期的2倍，同時也是2023年同期的2倍多。

Radiology Partners、Pluto Acquisition和Cano Health等三家美國醫療保健公司上個月出現債務違約，部分原因是《無意外法案》(No Surprises Act) 的實施。該法案於2022年生效，限制醫療服務提供者 對患者未主動選擇且未被保險納入的治療所收取的費用。

史坦普評級分析師托爾斯托瓦(Ekaterina Tolstova)表示，對消費較敏感的公司在2024年最有可能進一步違約。化學和醫療保健公司未來幾個月也可能面臨違約風險，因為這些行業有許多信用評級較低、現金流為負值的公司。

然而，史坦普評級預計，由於宏觀經濟前景的改善以及下半年利率將下降的希望，歐洲的違約率到年底將穩定在3.5%左右，與2023年的數字一致。

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