受惠市場反彈 高盛看好今年

高盛 集團執行長所羅門(David Solomon)對今年持樂觀態度，因為該公司預計將從資本市場活動的反彈中獲益。

所羅門在致股東年度信中表示，該行將專注於兩大核心業務：全球銀行和市場，以及資產和財富管理。這位執行長指出，經過多年的寬鬆貨幣政策，資本成本現在大幅上升，他表示市場正在適應這項政策。

他指稱2023年對該行來說是「執行年」；這一年銀行展開有史以來最大規模的一輪裁員，裁掉了3200個職位。總部位於紐約的高盛與其競爭對手一樣，面臨資本市場堵塞的問題，資本市場限制了費用，並擴大了房地產投資 的損失。該公司也因失敗的消費者策略而受到傷害，最終喊停該策略。

所羅門表示：「我們採取了迅速、果斷的行動，重新調整公司的戰略重點，同時加強核心業務，我為我們取得的進展感到自豪。」「我們使公司在2024年及以後處於更有利的地位。」

他重申了美國經濟比預期更具韌性的看法，不過他表示通膨可能比市場預期的更加黏性。所羅門表示，不少執行長告訴他，低收入 消費者的經濟狀況正變得更加嚴峻，導致支出模式改變。

他說，「不過如果經濟狀況開始下滑，聯準會還有寬鬆的空間。」