美國首座商轉規模離岸風電場開張 為更多風電場鋪路

美國第一座商用規模的離岸風電廠已正式開張，有望為接下來更多大型風電場鋪路。（路透）

美國第一座商轉規模的離岸風電場已正式開張，有望為接下來更多大型風電場鋪路。

美聯社報導，丹麥沃旭能源（Ørsted）與公用事業商Eversource已紐約東岸設立12台風力發電機的「South Fork風電場」，發電量為132千瓩（MW），是羅德島先前試行計畫的四倍多，能供電給超過7萬戶家庭。

約州長霍楚（Kathy Hochul）14日宣布，這些風電機將供應乾淨電力到當地電網，「啟動未來」。她表示，這只是起點，South Fork風電場完工顯示紐約將積極追求氣候變遷 解決方案。紐約州2月表示，可能和沃旭與Eversource協商規模更大的Sunrise Wind風電場合約。

美國風力電場達成商轉規模是一大轉捩點，專家表示，美國需要大規模建造這類乾淨電力，以緩解氣候變遷。

拜登 政府已批准六項商轉規模離岸風電計劃，並且首度標售太平洋與墨西哥 灣沿岸的離岸風電海域租約。紐約2月再挑中兩項計畫，以供電給超過100萬戶家庭。

在South Fork風電場完工後，沃旭和Eversource正把注意力轉向今春開工、規模大上四倍多的另一座Revolution Wind風電場。這座電廠將是羅德島和康乃狄克州首座商轉規模的離岸風電場，明年能供電給超過35萬戶家庭。

美國第一座離岸風電場原該是麻州外海的Cape Wind風電場，開發商在2001年提出這項計畫，但在當地多年的反對與訴訟後，以失敗告終。

在去年供應鏈受繞、高通膨、資金與材料成本升高衝擊美國離岸風電業後，產業領袖認為今年情勢好轉，因利率逐漸下滑，各州也希望擴大打造離岸風電場以達成氣候目標。