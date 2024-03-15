前川普財長揪團收購TikTok 外界質疑意欲何為？分析師：原因很單純

在川普政府時代擔任財政部長的米努勤表示，有意組團收購抖音美國事業，引人矚目。（美聯社）

川普政府時代擔任財政部長的米努勤 （Steven Mnuchin）表示，有意揪團收購社群媒體抖音（TikTok ）的美國事業，許多人可能覺得奇怪，不知他意欲何為。但分析師表示，在商言商一點也不奇怪，卸任財長活躍金融圈的前例多不勝數。

米努勤是何許人也？

米努勤在2017年至2021年擔任美國前總統川普的財政部長，因此2020年甲骨文（Oracle）敲定協議接受TikTok美國業務雲端託管、以免這個熱門應用程式（App）被禁用時，時任財長正是米努勤。現在，中國大陸字節跳動公司旗下的TikTok在美國營運前途未卜，米努勤想搖身一變，變成TikTok的美國救星。

美國聯邦眾議院13日表決通過，基於國家安全顧慮，將強迫字節跳動脫售美國TikTok，否則將面臨禁用的命運。次日，米努勤就舉手表示有意揪團收購。他接受CNBC訪問時說：「這是筆很棒的生意，我將組團收購TikTok。」

巴隆周刊（Barron's）報導，目前掌管私募基金公司Liberty Strategic Capital（LSC）的米努勤最近動作頻仍，該公司本月宣布將主導一筆10億美元的投資 ，拯救陷入財務困境的紐約社區銀行公司（NYCB），這家區域性銀行飽受商用不動產貸款投資組合價值崩跌衝擊。

米努勤如今身為私募投資公司的領導人，四處物色投資標的不足為奇。但他為何看上TikTok？而且以其前財長身分，卸下公職後如此高調、大動作主導投資行動，是不是頗不尋常？

前財長活躍金融/企業界前例多

巴隆周刊指出，事實上，卸任財長活躍於華爾街和美國企業界的前例比比皆是。

例如，柯林頓政府時代最後一位財長桑默斯（Larry Summers），現在擔任聊天機器人ChatGPT開發者OpenAI的董事。歐巴馬政府首位財長蓋特納（Timothy Geithner）如今是資產管理公司Warburg Pincus的董座。在小布希政府掌管美國財政的史諾（John Snow），現在是以另類投資著稱的Cerberus資本管理公司董事長。

在商言商：TikTok商機誘人

米努勤在成為川普財長前，原本就是商人出身，2004年創立了製片公司Dune Entertainment，離開華府後他曾重返好萊塢，去年秋季LSC投資入股獅門（Lionsgate）電影公司。現在，他表明想組團收購TikTok，可能面臨眾多競爭對手。

Wedbush證券分析師艾夫斯形容，大型科技公司和投資公司「正在TikTok出售告示牌前大排長龍」等著買，米努勤也加入爭購行列。

TikTok在美國擁有1.7億個使用者，且用戶成長快速，而且用戶以年輕人為主，所以對廣告主特別有吸引力。艾夫斯預期，美國科技大咖，包括微軟、YouTube與Google母公司Alphabet，以及臉書和Instagram母公司Meta Platforms等，都可能是潛在競購者。

華爾街日報報導，遊戲公司動視暴雪（Activision Blizzard）前執行長Bobby Kotick據說對TikTok也有興趣。

大型科技公司多年前也曾傳出有意併購TikTok，例如甲骨文和沃爾瑪（Walmart）2020年就曾洽談買下TikTok的美國資產，微軟也曾出價競購，結果都不了了之。

眾院日前通過的TikTok法案仍待參院批准，才可能導致該App在美國禁用。艾夫斯估計，禁用TikTok的可能性只有25%，而且即使被禁，他認為字節跳動也不會同意把TikTok原始碼和演算法權利移轉給買家。