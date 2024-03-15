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拜登反對日本製鐵收購美國鋼鐵 專家：讓勞工和股東淪為輸家的蠢事

編譯簡國帆／綜合外電
拜登反對美國鋼鐵公司向日本新日鐵公司出售的計劃。圖為美國鋼鐵公司位於賓夕法尼亞州克萊頓的蒙谷工廠克萊頓工廠。 （美聯社）
拜登反對美國鋼鐵公司向日本新日鐵公司出售的計劃。圖為美國鋼鐵公司位於賓夕法尼亞州克萊頓的蒙谷工廠克萊頓工廠。 （美聯社）

美國總統拜登14日宣布，他反對日本製鐵以141億美元收購美國鋼鐵公司（United States Steel）一案，表示美國鋼鐵維持美國國內擁有且營運至關緊要，在他尋求連任之際，表明站在美國勞工這一邊、搶攻藍領選票。但專家指出，這個發展更加愚蠢，輸家將是美國鋼鐵公司的勞工與股東。

拜登說，美國需要「繼續擁有由美國鋼鐵工人驅動的強大鋼鐵公司」，「美國鋼鐵100多年來都是美國的標誌鋼鐵公司，維持為一家美國國內擁有和營運的鋼鐵公司，至關緊要的」。美國鋼鐵股價14日重挫6.4%。

日本製鐵上周已正式向美國外國投資委員會（CFIUS）提起這樁交易，14日回應拜登的宣告表示，這項交易能提高美國鋼鐵公司所需要的競爭力，並且強化美國供應鏈、以及嚇阻中國的經濟能力，決心將繼續推動完成交易，重申將額外投資14億美元、以及承諾在2026年9月前都不會裁員和關廠。

去年8月提議以73億美元收購美國鋼鐵公司遭拒的Cleveland-Cliffs，14日暗示若日本製鐵放棄收購，可能再度開價。

拜登的干預已引發CFIUS會如何調查日本製鐵收購案的憂慮。智庫「新美國安全中心」（CNAS）Cfius專家基爾克里斯認為，以過去經驗來看，Cfius可能會批准此案，並附加一些保護國內鋼鐵產量與相關就業的條件，但在拜登表達反對後，Cfius可能調整一些風險評估，以做出符合政治目的的結果，也可能出於國安考慮，建議總統阻止該交易。

拜登正面臨尋求連任的壓力，也在搶藍領選票的前總統川普2月也誓言，他若當選，「絕對」會封殺本案，認為美國鋼鐵公司可能賣給外國實體是件「很可怕的事情」。拜登的發言也可能為他預定4月10日和日本首相岸田文雄舉行的峰會蒙上陰影。

巴隆周刊則分析，日本製鐵是全球第四大鋼鐵公司，曾為世界龍頭的美國鋼鐵已落居第27，要在飽和的產業小規模經營，並非易事，因為出貨量和獲利減少，都會導致拖累現金流與資本支出，即便美國鋼鐵被日本製鐵買下，旗下鋼廠可能仍會由美國鋼鐵勞工經營，也能引進新的資本和技術。

拜登 日本 勞工

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