殼牌適度減少近期碳排放量

英國石油 巨頭殼牌宣布將適度減少近期碳排放量，同時維持到本世紀中葉成為淨零公司的承諾。這家石油和天然氣巨頭在最新的能源轉型策略更新中表示，目前的目標是到2030年將第三方使用其銷售產品的淨碳強度降低15%至20%，而先前的目標是20%。殼牌也表示將放棄到2035年減排45%的目標，理由是「能源轉型變革步伐的不確定性」。淨碳強度目標是根據2016年排放基準衡量的。

TikTok 遭義國罰款千萬歐元

義大利反壟斷監管機構AGCM對TikTok的三個部門處以總計1000萬歐元罰款，因該平台沒有充分檢查可能對年輕或弱勢用戶有害的內容。AGCM發表聲明表示：「TikTok沒有採取足夠的措施來防止此類內容的傳播，也沒有完全遵守其所採用的指導方針，無法向客戶保證該平台是一個『安全』的空間。」它補充說，TikTok的某些內容、特別是所謂的「挑戰」，可能會對未成年人或弱勢群體造成風險。

迪克體育用品調高股利10%

迪克體育用品(Dick's Sporting Goods)將股利提高10%，因該公司公布其史上最大單季銷售業績，並預計今年將繼續成長。許多零售商 受益於2023財年多出的第53周，但迪克表示即使不計入這些額外的天數，它的第4財季業績仍打破記錄。截至2月3日當季淨利2.96億元，合每股3.57元；去年同期為2.36億元和每股2.6元。不包括與減損費用和庫存沖銷相關的一次性項目，每股獲利3.85元。銷售額增至38.8億元，較上年同期的36億元成長約8%。

Dollar General財測優於預期

Dollar General預測全年銷售額將高於華爾街的預期，因為更多受通膨影響的客戶會採購更便宜的雜貨和必需品。由於價格和借貸成本上漲，消費者更願意在家做飯，Dollar General發現越來越多購物者前往其門市購買低利潤的生活必需品，而不是價格較高的一般商品。這家折扣零售商預測2024年銷售額將成長6%至6.7%，高於分析師預期的4.4%成長至403.3億元。該零售商也公布第4季假日季淨銷售額為98.6億元，高於分析師平均預期的97.8億元。預計2024年每股獲利在6.8至7.55元之間，而預期為每股7.55元。