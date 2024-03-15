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新日鐵購美鋼 拜登發聲反對

財經新聞組／綜合報導

美國總統拜登表示，美國鋼鐵公司應由美國擁有和營運，意在言外地反對日本新日鐵公司的收購案，即使這可能會激怒重要盟友。

拜登發表聲明表示：「一個多世紀以來，美國鋼鐵公司一直是一家代表性的美國鋼鐵企業。對於它來說，保持一家由美國擁有和經營的鋼鐵企業至關重要。」「重要的是，我們要維持由美國鋼鐵工人推動的強大的美國鋼鐵。我告訴我們的鋼鐵工人我支持他們，我是認真的。」

該聲明沒有提及聯邦正對該交易進行的審查，也沒有明確承諾阻止該交易。

新日鐵以141億元收購美國鋼鐵公司的交易在選舉年引起越來越多政治審查，特別是在頗具影響力的美國鋼鐵工人工會強烈反對這項收購之後。拜登的盟友敦促政府以國家安全擔憂以及對工會鋼鐵職位的威脅而終止協議。

雖然該交易還需要股東批准，但市場關注的是美國外國投資委員會(CFIUS)的審查；該委員會有權以國家安全為由批准、阻止或修改該交易，或將其交給拜登決定。

拜登正在密西根州和威斯康辛州進行競選活動，這兩個中西部工業重鎮對於他在11月大選中獲勝至關重要。共和黨候選人川普正與拜登一樣在這些州爭奪同樣的藍領工人，並承諾徹底阻止這項交易。

拜登 投資 共和黨

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