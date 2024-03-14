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雷蒙多：中國電動車可能終會進入美國 前提是…

編譯黃淑玲／綜合外電
中國電動車廠比亞迪，上月底在墨西哥市開始展售平價車款Dolphin Mini。（路透）
中國電動車廠比亞迪，上月底在墨西哥市開始展售平價車款Dolphin Mini。（路透）

商務部長雷蒙多率貿易團在菲律賓訪問期間，接受採訪時表示，如果美國政府對於中國電動車的軟體與感測器能擁有充足的控制，中國電動車終有可在美國上路之日。另在肯塔基州參訪一家電動車電池新工廠的財政部長葉倫則是強調，中國出口大增且輔以大量政府補貼，拜登政府現正致力確保國內電動車產業成功。

雷蒙多告訴CNBC記者：「是有可能的。我會看到有一天這些車子（中國電動車）開在美國路上。」不過她強調：「但前提是，我們有非常主要的控制權，也充分掌握這些車輛的軟體和感測器的各種狀況。」

白宮上月底表示，商務部將會調查由中國進口的、可連結電腦網路車輛，是否有國家安全疑慮。雷蒙多說，美國政府必須保護美國人民免於來自中國的威脅；「不論車子是在墨西哥或是北京製造完成」，北京當局都能夠取得中國品牌車輛所傳輸出去的位置、個人訊息等資料。

到電池廠參觀的葉倫被媒體問到：美國需不需要針對中國電動車課徵新關稅？她說：「我不想過早談論。但拜登總統已有承諾，我們將要讓我們的國內產業成功。」

路透指出，美國在前總統川普時代，對中國電動車課徵25%關稅，至今仍維持，有效防堵中國電動車進入美國市場。不過近來中國電動車廠積極擴展出口到全球市場，例如比亞迪，電動車已開始銷往墨西哥，並準備在當地設廠。華府因而升高警覺，擔心傷害到美國車廠。

一些美國參議員要求拜登政府進一步提高中國電動車關稅。商務部針對中國電動車國安威脅的調查，若結果認定有危害之虞，勢必會再對中國的電動車和傳統油車輸入美國，施加更多限制。

葉倫和其他政府官員已有討論，將這類根據「301條款」課徵關稅的措施，做更具「戰略性」的運用，以期更加保護攸關美國經濟安全的產業。葉倫表示，「中國確實正大力投資這個產業，美國正在採取步驟確保我們的產業可以成功」，但她沒有具體說明行動內容。

電動車 關稅 葉倫

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