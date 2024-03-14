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意外頻傳 波音淪史指後段班

財經新聞組／綜合報導
波音今年來下跌逾27%，在史指中僅優於特斯拉。（路透）
波音今年來下跌逾27%，在史指中僅優於特斯拉。（路透）

2024年波音意外頻傳，市場信心受創。揭露波音安全問題的「吹哨者」突然身亡，聯航也終止波音737 Max 10訂單。波音股價今年來下跌逾27%，成為史坦普500指數表現第二差的公司，僅優於特斯拉

2024年還不滿3個月，波音就因安全事故頻發陷入輿論漩渦中。大眾甚至懷疑，波音是否已經放棄了對於「生命安全至上」的追求。

多次爆料波音製造問題的波音前員工巴奈特(John Barnett) 9日接受詢問當日被發現死在酒店停車場的自有卡車上。法醫報告指出，62歲的巴奈特死於明顯的「自傷」(self-inflicted wound)，警方正在調查此事。

同時，一系列的調查與究責也正在擴大展開。對波音來說，解決品管管理、安全生產等問題迫在眉睫，但更大的問題則是市場對其的信心難以恢復。

美國航空監管機構延後對737 Max系列適飛認證，打亂了波音的產能和交機規劃。波音的忠實用戶聯航也將目光轉向空中巴士，這將影響波音今年乃至更長遠的業績表現。

在波音工作32年的巴奈特在2017年因健康因素退休，直到去世前一直在為針對波音公司的訴訟提供證據。他退休當年，美國監管部門聯邦航空局(FAA)的調查證實了部分指控。巴奈特也展開針對波音公司的長期法律訴訟，指控波音公司詆毀他的人格，並因他指出問題而阻撓他的職業發展。波音公司否認這些指控。

今年1月短短半個月，全球就發生多起與波音有關的事故。2月再傳波音飛機機翼破裂、控制系統失靈。到了3月，狀況未見好轉，1周內發生5起事故。

波音因此接受FAA嚴格審查，今年1月初的Max 客機門栓掉落事故更讓司法部考慮啟動刑事調查。

鑑於這些因素，美國政府已暫停對737 Max 7型和Max 10型客機的適飛認證程序；Max 10的認證可能延後至2025年。

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