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蘋果年虛擲10億…從電動車、VR裝置到AI 彭博直指庫克失誤連連

編譯梁采蘩／即時報導
蘋果公司上月底傳出放棄費時10年的電動車計畫。彭博估計蘋果每年大約虛擲10億美元投入研發，直指失敗原因是內部意見分歧、技術挑戰，以及執行長庫克的「優柔寡斷」。（美聯社）
蘋果公司上月底傳出放棄費時10年的電動車計畫。彭博估計蘋果每年大約虛擲10億美元投入研發，直指失敗原因是內部意見分歧、技術挑戰，以及執行長庫克的「優柔寡斷」。（美聯社）

蘋果公司上月底傳出放棄費時10年的電動車計畫。彭博商周上周曝光Apple Car的5種設計概念，估計蘋果每年大約虛擲10億美元投入研發，直指失敗原因是內部意見分歧、技術挑戰，以及執行長庫克的「優柔寡斷」。

彭博引述一位長期參與開發的高階主管指出，蘋果內部普遍認為這是款構思欠佳的產品，應該盡早壯士斷腕，但「領導不力使得計畫苟延殘喘，其他人則畏首畏尾」。

報導提到，蘋果在著手設計前曾考慮收購特斯拉；當時後者市值不到300億美元。但時任執行長約3年的庫克，在雙方初期一系列洽談時就喊停。一位深度涉入該計畫的人士指出，「庫克的優柔寡斷令人沮喪…他們會要求採取下一步，而提姆（庫克）經常說，『給我更多資料，讓我考慮一下』」。

蘋果新聞網站MacDaily News撰文諷刺庫克總是在追趕趨勢。「他可能從WIRED上讀到，VR頭戴裝置與電動車是下個引領潮流的產品，所以讓蘋果投入研發，卻完全忽略AI、特別是生成式AI。如果是賈伯斯，他會早在人們聽說OpenAI前就關注這項科技」。

蘋果已故創辦人賈伯斯早在2010年4月便收購智慧助理Siri。該文指出，「他絕不會任其自生自滅長達10年之久，他會早其他人幾年讓Siri成為首款生成式AI語音助理，蘋果市值會比現在多1兆美元」。該文也提到，賈伯斯生前就批評過庫克「不是產品人」（not a product person）。

但儘管創新能力不如賈伯斯時代，蘋果擁有的資金仍足以彌補庫克的遠見不足，能承受錯過AI熱潮這種失誤。MacDaily News也預測蘋果很可能在今年6月的WWDC 2024上，發表內建生成式AI的iPhone、iPad與Apple Watch等產品，試圖反超對手。

蘋果新聞網站MacDaily News撰文諷刺庫克總是在追趕趨勢，提到賈伯斯生前...
蘋果新聞網站MacDaily News撰文諷刺庫克總是在追趕趨勢，提到賈伯斯生前就批評過庫克「不是產品人」。（路透）
彭博商周曝光Apple Car的5種設計概念，其中一款與加州電動車商Canoo ...
彭博商周曝光Apple Car的5種設計概念，其中一款與加州電動車商Canoo DELIVERY相似。（取材自Canoo）

庫克 AI 電動車

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