蘋果年虛擲10億…從電動車、VR裝置到AI 彭博直指庫克失誤連連

蘋果公司上月底傳出放棄費時10年的電動車計畫。彭博估計蘋果每年大約虛擲10億美元投入研發，直指失敗原因是內部意見分歧、技術挑戰，以及執行長庫克的「優柔寡斷」。（美聯社）

蘋果公司上月底傳出放棄費時10年的電動車 計畫。彭博商周上周曝光Apple Car的5種設計概念，估計蘋果每年大約虛擲10億美元投入研發，直指失敗原因是內部意見分歧、技術挑戰，以及執行長庫克 的「優柔寡斷」。

彭博引述一位長期參與開發的高階主管指出，蘋果內部普遍認為這是款構思欠佳的產品，應該盡早壯士斷腕，但「領導不力使得計畫苟延殘喘，其他人則畏首畏尾」。

報導提到，蘋果在著手設計前曾考慮收購特斯拉；當時後者市值不到300億美元。但時任執行長約3年的庫克，在雙方初期一系列洽談時就喊停。一位深度涉入該計畫的人士指出，「庫克的優柔寡斷令人沮喪…他們會要求採取下一步，而提姆（庫克）經常說，『給我更多資料，讓我考慮一下』」。

蘋果新聞網站MacDaily News撰文諷刺庫克總是在追趕趨勢。「他可能從WIRED上讀到，VR頭戴裝置與電動車是下個引領潮流的產品，所以讓蘋果投入研發，卻完全忽略AI 、特別是生成式AI。如果是賈伯斯，他會早在人們聽說OpenAI前就關注這項科技」。

蘋果已故創辦人賈伯斯早在2010年4月便收購智慧助理Siri。該文指出，「他絕不會任其自生自滅長達10年之久，他會早其他人幾年讓Siri成為首款生成式AI語音助理，蘋果市值會比現在多1兆美元」。該文也提到，賈伯斯生前就批評過庫克「不是產品人」（not a product person）。