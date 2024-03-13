Airbnb下禁令 嚴限監控鏡頭

Airbnb宣布將禁止其官網上的出租單位使用室內保全攝影鏡頭，並對室外攝影機和噪音監控設備實施新的限制。

在此之前，只要業主公開訊息，走廊和起居區等區域就可以安裝攝影機。Airbnb也要求攝影機清晰可見，且不得位於臥室或浴室。

該公司表示，新的變更將於4月30日生效，簡化了監控設備的政策，並「繼續優先考慮」Airbnb用戶的隱私。

現在還要求物業經理披露是否有任何室外攝影機和大致位置，這些攝影機不可監控室內空間，並且它們不位於「對隱私有更高期望」的任何地方，例如淋浴和桑拿浴室。

Airbnb承認，部分業主使用噪音監控器來「避免未經授權的第三方等問題」，但表示這些資訊必須向房客披露。他們必須只能評估分貝水平，而不能記錄或傳輸聲音。

Airbnb表示，違反新政策的行為將受到調查，處罰可能包括刪除房源或使用者帳戶。

Airbnb發表聲明表示：「這些變化是在與房客、房東 、隱私專家和倡導團體廣泛協商後做出的。」

雖然該公司表示，其網站上列出的大多數單位都沒有報告配備保安攝影鏡頭，但人們越來越擔心公共場所可能使用隱藏攝影鏡頭；尤其是近年來，隱藏攝影鏡頭變得更便宜且廣泛使用。