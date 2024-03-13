3.2% 2月CPI再上漲高於預期

2月CPI升幅超過預期，能源和住房是最大原因。（歐新社）

通膨率在2月再次上升，聯準會 可能至少要等到夏季才能開始降息 。

勞工部 勞工統計局發布統計指出，衡量商品和服務成本的廣泛指標消費 者物價指數(CPI)2月上漲0.4%，較去年同期上漲3.2%。月增率符合預期，但年增率略高於《道瓊》共識預測的3.1%。

剔除波動較大的食品和能源價格後的核心CPI較上月上漲0.4%，較去年同期上漲3.8%；都比預測高出0.1個百分點。

雖然年增率已脫離2022年中期的峰值，但隨著聯準會下周召開為期兩天的政策會議，通膨率仍遠高於聯準會2%的目標。

能源成本上漲2.3%，推高整體通膨數據。食品成本本月持平，而房屋成本又上漲0.4%。

勞工統計局報告指出，能源和住房的增幅占總增幅的60%以上。汽油本月上漲3.8%，而業主等效租金上漲0.4%。航空公司票價上漲3.6%，二手車價上漲0.5%。

住房成本尤其引起人們的關注。住房占CPI權重的約三分之一，減速緩慢。聯準會官員預計今年租金價格將會下降，而業主等值租金以外的其他衡量標準也顯示出價格壓力正在緩解。

總體CPI年增率比1月高出0.1個百分點，核心CPI下降0.1個百分點。

聯準會官員最近幾周都暗示今年可能會在某個時候降息，並表示在對抗高物價的鬥爭中不宜過早放鬆。主席鮑爾上周在國會作證時也表達了這些擔憂，不過他也提到聯準會可能距離開始放鬆貨幣政策「不遠」了。

今年以來，期貨交易商預計今年3月就會開始降息，今年總共降息6到7次；但現在已將第一次降息延後到6月，假設降息幅度為25個基點，那麼接下來還會有三次降息。

繁榮的經濟有助聯準會關注即將發布的數據，並使政策制訂者不必急於降息。根據亞特蘭大Fed的GDPNow追蹤數據，2023年國內生產毛額(GDP)年化成長率為2.5%，2024年第1季預計將成長2.5%。

這種強勢可能是一把雙刃刀：雖然在大幅升息下經濟成長為聯準會贏得了政策時間，但也引發人們對通膨可能比預期更持久的擔憂。