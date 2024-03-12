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提前布局Fed降息？金價屢創新高令人費解 分析師：接下來將強過美股

編譯劉忠勇／綜合外電
金價近來急漲之勢連分析師都不解。（路透）
金價近來急漲之勢連分析師都不解。（路透）

金價格在短短一周即大漲7%，還屢創歷史新高，連分析師投資人也難以解釋背後真正原因，有分析師甚至認為，金價未來一年表現還可能優於美股。

美國黃金期貨收高0.1%，報每英兩2,188.6美元，收在歷史新高價位。現貨黃金價格報2,182.75美元。

很多分析師認為，近16個月來推動黃金多頭走勢的各種利多，都不是帶動最近這波漲勢的因素，像是央行增持黃金、中國消費者尋找資金避險處，以及俄烏和中東地區的戰爭等。有人認為，最近金價上漲，反映投資人為聯準會（Fed）降息提前布局。

但不是所有人都認為金價接下來勢在必跌。目前金價仍遠低於1980年經通膨調整後所創3,000美元以上的歷史價位，有的分析師認為，當前漲勢有牢固的支撐。

Jefferies分析師最新報告中指出，儘管Fed的寬鬆政策對美股和金價都有利，但「在我們看來，兩者一起都有不錯表現似乎有點怪怪的」。

他們開始研究金價單月漲幅達到5%或更高時，史坦普500指數和金價的交易情況。

Jefferies資深副總裁葛林包姆（Andrew Greenbaum）在報告中指出，金價「不僅創下新高，還突破新高」，而Fed降息將成為「無息資產的良好動因」。他說，上周五公布的美國就業報告尚稱平緩，並無損降息前景。

Jefferies回顧1990年以來類似的金價漲勢，發現金價上漲5%時往往碰上史坦普500指數「較為動盪的」走勢，未來一年的金價往往表現優於史坦普500指數，平均為9%以上。

金價 降息 史坦普500

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