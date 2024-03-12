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Fed降息生變？全球緊盯美CPI這個關鍵數據 多頭喊「逢低買進」

編譯湯淑君／綜合外電
美國12日出爐的2月CPI數據可能撼動市場對聯準會（Fed）利率路徑的預期，進而對美股年初迄今的漲勢形成重大考驗。（路透）
美國12日出爐的2月CPI數據可能撼動市場對聯準會（Fed）利率路徑的預期，進而對美股年初迄今的漲勢形成重大考驗。（路透）

一個月前，美國元月消費者物價指數（CPI）升幅比預期大，嚇得美股重挫，經濟學家認為1月數據因季節性因素充滿雜訊，單月數據回升不表示通膨減緩趨勢脫軌。12日出爐的2月CPI數據將檢驗那種說法，結果可能撼動市場對聯準會（Fed）利率路徑的預期，進而對美股年初迄今的漲勢形成重大考驗。

2月核心CPI攸關美股是否轉跌

MarketWatch報導，華爾街日報訪調經濟學家預測，美國2月CPI月增率可能達到0.4%，比1月的0.3%加速，反映汽油、居住和汽車保險費用上漲；年增率料將持平在3.1%。剔除食物和能源項目的核心CPI預料月增0.3%、年增3.7%，分別比1月的0.4%和3.9%緩和下來。

BMO資本市場策略師林根與哈特曼認為，12日的CPI報告對市場預期可能是關鍵時刻，因為這套最新通膨數據在形塑Fed利率展望上將扮演重要角色，可能影響Fed官員對利率的預測，進而反映在下周貨幣決策會後隨「經濟預測摘要」（SEP）公布的「點狀圖」上。

美股對CPI報告兩種可能反應

林根與哈特曼11日在致客戶報告中寫道，美股走勢將面臨重大考驗，可能情境有二：

1.核心通膨率若是低於1月數據，印證通膨減緩趨勢延續，美國股市很可能放心繼續漲，認定Fed抗通膨之役大致已成功。

2.最大的風險是，2月CPI報告再次高於預期、證明通膨依然糾纏不休，那將粉碎市場斷定Fed將在6月啟動降息的期望，那麼美股勢必應聲重挫。

根據芝商所FedWatch網站，期貨市場價格顯示，交易員估計Fed本月20日會後按兵不動、利率維持5.25%~5.5%的機率高達97%；5月降息至少1碼（0.25個百分點）的機率僅21.9%，低於一個月前的52.2%；但6月降息1碼的機率超過五成，目前估為55.2%。

通膨情況左右Fed降息展望

巴隆周刊（Barron's）報導，Fed肩負穩定物價和就業最大化的雙重法定職責，有時這兩個目標互相衝突--低利率通常意味著成長加速和失業率降低，但也會造成通膨加速；另一方面，高利率通常意味著失業率攀升和通膨減緩。

讓Fed決策官員欣慰的好消息是，美國通膨雖有一陣子狂飆，失業率卻一直停留在歷史低點，上周公布的2月非農就業報告就是最新例證，證明Fed的任務達成一半。

投資人可能好奇，經濟穩健，Fed還有理由降利率嗎？摩根大通資產管理全球策略師凱利指出，有兩個論點支持在經濟穩健時降息。一、如果通膨降下來但Fed不降息，會推高實質（扣除通膨率）利率，使貨幣政策顯得太緊，絕非Fed所樂見。二、Fed主席鮑爾已表明，Fed目標若是把通膨率壓回2%，就必須在通膨降至2%之前就先降利率，因為貨幣政策從實施到見效有一段時間差。

因此，現在能阻止Fed決策官員調降利率的唯一障礙，只剩下「尚未制伏通膨」的顧慮揮之不去。

這正是為什麼市場如此重視新出爐的通膨數據。Fed偏好的通膨指標，亦即核心個人消費支出（PCE）物價指數要到3月29日才發布，但12日出爐的CPI仍十分重要，可能足以迫使交易員重新評估Fed啟動降息的時點。

倘若2月CPI數據疲軟、進一步確認通膨減緩趨勢仍在軌道上，那將是另一個「6月降息」在望的訊號。

華爾街大多頭喊出「逢低買進」

正因如此，2月CPI數據若比預期強，可能重新燃起市場對通膨居高不下的憂慮，在通膨降不下來的情境下，Fed只會一再延後降息時點。

在華爾街號稱「永遠多頭」的Fundstrat研究主管Tom Lee預期，周二公布的CPI將是美股「逢低買進」的時機。

據他研判，2月CPI報告可能仍很「熱」，因為「殘餘的季節性效應」使然，但那種效應到3月時可望消退，而核心CPI最強的兩股推力--居住成本和車險保費--可望在2024年稍後改善。

Lee並指出，Fed主席鮑爾上周赴國會發表經濟證詞時明白表示，今年可望降利率，加上美國2月失業率意外攀升至兩年最高，都強化年中前後Fed開始降息的論點。

利率 降息 美股

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