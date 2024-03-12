零售業龍頭AI搜尋 叫陣Google

包括沃爾瑪在內美國零售業者投資AI、提供一站式搜尋服務，引發Google是否會凋零的疑惑。（路透）

美國零售業龍頭沃爾瑪 （Walmart）強勢宣傳，其生成式AI 能提供的一站式搜尋功能，有助顧客策劃活動時可依晚餐或約會等主題進行搜尋，不再逐個尋找單件商品。亞馬遜、Instacart和Shopify其他零售業者，也都大力投資AI搜尋，這引發外界質疑搜尋引擎Google 接近獨占的地位還能維持多久。

沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）上月於財報後的電話會議中，談到該公司的生成式AI搜尋功能：「我們最感到興奮的是搜尋方式進化，以及生成式AI如何幫我們改善客戶和會員的搜尋體驗，變成以解決方案為導向的搜尋。這一切發生得非常之快。」

沃爾瑪早已大量運用科技，成功抵禦來自亞馬遜的威脅，在零售領域保持領先。Forrester首席分析師寇達莉指出，沃爾瑪收購了由前高管洛爾（Marc Lore）創辦的Jet.com以後，更強調其科技屬性，而在它進行的大量嘗試裡，增加AI搜尋功能的成敗並不會耗費太多成本。

嘗試也可能出錯。Google最近倉促發布Gemini生成式AI就出包了。該公司股價這個月跌跌不休，跌幅已逾8%。Google共同創辦人布林承認發布會「搞砸了」，但也說「商業模式會隨著時間推移而轉變。我個人認為，只要能產生巨大價值，我們能找得出商業模式所在。」

投資AI搜尋的零售業者不僅僅沃爾瑪而已。Instacart也有具AI功能的「Ask Instacart」，允許顧客根據活動主題進行搜尋；亞馬遜AI購物助理Rufus能讓用戶與平台對話以討論需求。至於Shopify的「語義搜尋」，能協助賣家找到合適商品賣給潛在客戶。

Insider Intelligence分析師說，這將成為線上零售商的常態，外界想知道，影響所及，「Google搜尋會不會凋零死去？」寇達莉則認為，Google面臨的威脅倒沒那麼致命。零售商早期的AI成功，不會改變其他許多事仍然高度依賴Google搜尋的事實。購物以外仰賴Google的比率占搜尋次數的90%，因此除非亞馬遜和沃爾瑪涉足另外90%的搜尋業務，否則Google不可能沒落。

Google母公司Alphabet正持續大力投資Gemini和更多AI工具，以便切入其他零售業生態系統，例如Google Cloud提供零售業的Vertex AI搜索，以及Conversational Commerce工具，後者允許企業客戶在自家的網站和應用程式上置入虛擬的AI客服代表。

Google Cloud旗下AI產品的客戶包括維多利亞的秘密（Victoria's Secret）、Macy's、Ikea、Lowe's和Rainbow Shops。