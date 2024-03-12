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美股最錢線/不需Fed降息 股指也能飆升

財經新聞組／綜合報導

Fisher Investments創始人兼聯席投資長、億萬富翁費雪(Kenneth Fisher)表示，美股實際上不需要聯準會降息也能繼續飆升。

他在最近的一段影片中表示，雖然市場仍押注期待已久的降息將在年底前出現，但投資人實際上對利率如何影響經濟的不同領域存在誤解。

他進一步解釋，2023年美股走勢強勁，當時史坦普500指數在2022年10月觸底後飆升逾20%。與此同時，美國經濟繼續保持韌性，根據商務部的最新估計，去年第4季GDP成長3.1%。

費雪說，這一切都是在沒有降息的情況下發生的，這代表還有更重要的槓桿在推動市場。

費雪別稱「全球第二股神」，是與巴菲特齊名的傳奇投資者，也是華爾街成長股投資策略之父費雪(Philip Fisher)之子。截至2023年年底，該公司管理著2360億元資產。

另一方面，費雪認為，考慮到聯準會的政策舉措被廣泛討論，投資者可能已經消化了降息對市場的影響。CME的Fed Watch工具顯示，市場押注聯準會在2024年底前降息至少100個基點的可能性為60%。

他說，「利率對整體經濟以及股市的影響並不像許多人認為的那樣。即使利率上升，但過去兩季GDP其實仍在加速成長。利率只是一個龐大系統中的一種機制。」

他在2023年底時就曾認為美股牛市仍有持續空間。當時他預測2024年史指可能會出現兩位數的小幅上漲，因為強勁的成長和通膨降溫顯示，經濟最終將避免衰退。

如今，費雪更表示，上漲的道路看起來如此清晰，只有「超大規模、意外的」黑天鵝衝擊才可能逆轉股市漲勢。

根據美國個人投資者協會(AAII)最新的投資人情緒調查，超過50%的受訪者對未來6個月的股市持樂觀態度。與此同時，超過80%的散戶相信道瓊工業指數今年會走高。（財經新聞組）

投資 降息 利率

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