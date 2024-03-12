英國開放 比特幣站上7.1萬元

在英國金融監管機構表示將允許機構提交與加密貨幣相關的交易所交易產品的申請後，比特幣價格大漲，站上7.2萬元的新紀錄高點。英國金融行為監管局(FCA)在11發布通知表示，它不會反對投資 交易所提出以加密貨幣相關的交易所交易票據(ETN)創建英國上市市場細分的要求。但交易所需要確保擁有足夠的控制措施，以便維持交易秩序，並為專業投資人提供適當的保護。它們還必須滿足英國上市制度、發布招股說明書和持續揭露的所有要求。

Reddit擬IPO募集7.5億元

Reddit計劃在即將舉行的IPO中籌集最多7.48億元。這家社群媒體公司尋求約65億元的估值。根據文件，該公司計劃以每股31至34元出售約2200萬股股票。Reddit也為某些用戶和版主預留大約176萬股股票，這些用戶和版主參與IPO，並在1月1日之前創立帳戶。他們可以購買股票然後出售。在Reddit上市後不受禁售期的限制；平常投資客不得在IPO後6個月內出售股票。Reddit於2月提交IPO招股說明書，計劃在紐約證券交易所(NYSE)上市，股票代號為「RDDT」。

Honeywell要加最高法院介入

霍尼韋爾 (Honeywell)將要求加拿大 最高法院審理涉及公務機製造商龐巴迪的引擎定價案。該糾紛引起競爭對手飛機製造商對洩露商業談判機密條款的擔憂。去年12月，魁北克省法官命令霍尼韋爾與獨立審計師共享包含引擎定價資訊的記錄，這在公務機製造領域引起轟動。法庭文件顯示，龐巴迪公司在其廣受歡迎的挑戰者350公務機中使用霍尼韋爾引擎，聲稱這家美國供應商以更優惠的條件向其競爭對手出售推進系統，即使這家加拿大飛機製造商保證將獲得最優惠的價格。

司法部 對波音刑事立案調查

今年1月阿拉斯加航空一架飛機在飛行途中發生緊急艙門脫落事故，緊急迫降在美國俄勒岡州機場。根據媒體報導，美國司法部已就此事件對波音公司展開刑事調查。報導顯示，司法部已經聯繫當日乘坐該航班的部分乘客和機組人員，阿拉斯加航空公司也發表聲明表示：「美國司法部進行的調查是例行的，公司正在全力配合。」