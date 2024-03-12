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達美Max10新機 恐2027年才取得

財經新聞組／綜合報導

波音陷入航空安全風波，影響其熱銷新機型737 MAX 10的交機時程。已訂購100架該型客機的達美航空10日表示，推測波音可能要遲至2027年才能開始交機。

達美航空2022年7月向波音訂購100架MAX 10型客機，並有意追加訂購30架，首批客機原定明年開始交機。然而，達美航空執行長巴斯蒂安10日表示，該公司推斷這批MAX 10型客機交機時間最快也得等到2025年年底，但「我猜還得再等上一兩年」。

除達美航空外，聯合航空今年稍早也因MAX 10型客機交機延誤而將其從預該訂購清單中剔除，目前正接洽訂購MAX系列另一型號客機，或改向空中巴士下單。

《彭博》報道，波音公司眼下因出現多起事故而接受美國聯邦航空監管部門嚴格審查；今年1月初的MAX客機門栓掉落事故同時招致司法部刑事調查。鑑於這些因素，美國政府已延後對737 MAX 7型和737 MAX 10型客機的適飛認證程序。

1月阿拉斯加航空的MAX 9型客機起飛後艙門掉落事故，司法部正在評估波音是否遵守之前的和解協議。2018年和2019年發生兩起346人罹難的空難後，司法部與波音達成延期起訴協議；到期日是今年1月7日，而阿拉斯加航空事故發生在協議到期日前兩天。因此司法部仍有可能起訴波音。

司法部 達美航空

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