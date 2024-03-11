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巴隆看美股 多頭延續

編譯任中原／綜合外電
美國經濟成長增強有望帶動獲利增長，已取代降息的期望，成為股市漲勢的主要柴火。（路透）
美國經濟成長增強有望帶動獲利增長，已取代降息的期望，成為股市漲勢的主要柴火。（路透）

儘管美股8日遭遇獲利了結賣壓而挫跌，科技股跌勢尤深，巴隆金融周刊仍預期美股將延續多頭走勢，因為經濟成長增強有望帶動獲利增長，已取代降息的期望，成為股市漲勢的主要柴火。美國本周將公布的2月通膨與零售銷售數據，預料將進一步印證聯準會（Fed）不急於降息的立場。

巴隆周刊報導，標普500指數從2020年3月以來已大漲130%，以未來一年預估獲利計算的本益比為偏高的21倍，遭遇回檔修正風險，但拉回也是買進良機，因現在漲勢的支撐已非日漸減弱的Fed降息預期。

本周的數據料將強化Fed保持耐心的立場。美國12日將公布2月消費者物價指數（CPI），預料年升幅維持在3.1%，但月升幅將增至0.4%，為去年9月來最大漲幅；核心CPI年升幅將降至3.7%，為2021年4月來最低，月升幅也將略降至0.3%。14日出爐的2月零售銷售預估月比將勁增0.8%，遠優於元月的負成長。

如今，美股漲勢的支撐已是未顯露趨緩跡象的美經濟。巴隆指出，最近一年美股漲勢集中於大型股，特別是科技七巨頭，之前表現低迷的股票有望補漲，包含景氣循環股、價值股，以及工業、能源及金融等類股。

美銀證券美股主管蘇芭拉曼妮恩的標普500指數年底目標為5,400點，暗示看漲5.4%，全年漲13%。她預期近期可能回檔，或約在11月總統大選前後，但預料投資人將迅速低接。

隨著美國總統初選大勢底定，投資人也開始留意選舉的影響。數據顯示，二戰以來標普500指數在現任總統尋求連任該年的平均漲幅為15.5%，高於年均漲幅的12.8%。

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