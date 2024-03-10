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Google攜手環保基金會 以衛星追蹤石油業甲烷排放

中央社／華盛頓10日綜合外電報導
MethaneSAT衛星加入軌道上不斷壯大的太空船隊，這些太空船的目標是透過公布這種看不見但威力強大的溫室氣體排放資料，來幫助對抗氣候變遷。（美聯社）
MethaneSAT衛星加入軌道上不斷壯大的太空船隊，這些太空船的目標是透過公布這種看不見但威力強大的溫室氣體排放資料，來幫助對抗氣候變遷。（美聯社）

由Alphabet旗下的Google和美國環保基金會（Environmental Defense Fund, EDF）支持的新衛星近期已從美國加州升空並進入軌道，它的任務是從太空精準定位石油天然氣產業的甲烷排放。

路透報導，名為MethaneSAT的衛星加入軌道上不斷壯大的太空船隊，這些太空船的目標是透過公布這種看不見但威力強大的溫室氣體排放資料，來幫助對抗氣候變遷。

美國環保基金會指出，雖然歐洲太空總署（European Space Agency）和另一個稱為GHGSat的監測衛星已經在提供甲烷排放資料，但MethaneSAT可提供更多詳細的資訊，且擁有更寬廣的視野。

超過50間石油和天然氣公司去年12月在杜拜的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）承諾，將達成甲烷零排放並汰除例行天然氣燃除（gas flaring）。美國環保基金會表示，這些資料將為這些公司帶來責任，並幫助企業為遵守歐盟（EU）和美國即將推出的甲烷法規做準備，其中包括甲烷汙染費。

美國環保基金會能源轉型資深副總裁布朗斯坦（Mark Brownstein）表示：「我們將能看到誰是落後者，但希望他們能以建設性的方式利用這些資訊來改善表現。」

美國環保基金會表示，MethaneSAT是由紐西蘭太空總署（New Zealand Space Agency）和哈佛大學（Harvard University）等機構共同研發，其資料將在今年晚些時候向公眾開放。雲端運算服務Google Cloud將提供處理這些訊息的運算能力。

相較於二氧化碳，來自石油和天然氣生產、農業廢棄物和垃圾掩埋場的甲烷排放會產生更強的溫室效應。

美國石油業協會（American Petroleum Institute, API）表示，未經認證的第三方排放資料不應用於監管目的。

美國石油業協會企業政策副總裁巴迪亞（Aaron Padilla）說：「在驗證資料方面，環境監管機構仍將是最重要的權威。」

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