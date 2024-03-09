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6月Fed降息成定局？美經濟「軟著陸」輪廓成形 專家指仍有1大變數

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）主席鮑爾日前表示，若美國通膨率穩定滑向2%目標，今年將啟動降息。（路透）
聯準會（Fed）主席鮑爾日前表示，若美國通膨率穩定滑向2%目標，今年將啟動降息。（路透）

美國2月非農就業報告顯示新增就業人數高於預期，但失業率攀升，加上前兩個月的新增就業人數大幅下修、平均時薪增幅趨緩，都指向勞動市場降溫，為美國經濟「軟著陸」增添新證據。經濟學家推斷，6月很可能是聯準會（Fed）啟動降息的時間點。

美國勞工部8日公布，2月非農就業人口增加27.5萬人，遠高於經濟學家預估的20萬人，但更引人矚目的是1月和12月數據合計大幅下修16.7萬人。2月失業率意外從前月的3.7%升上3.9%，高於預估的3.7%。2月平均時薪月增率為0.1%，低於預估的0.2%，更比1月下修後的0.5%顯著減緩。

6月啟動降息似成定局

巴隆周刊（Barron's）報導，整體而言，2月就業報告指向「6月降息」輪廓成形。

基於就業成長步調仍高於預期，經濟學家預測，負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在接下來兩場決策會議--分別訂於3月19日至20日、4月30日至5月1日舉行--都不可能降利率。紐約美隆銀行首席經濟學家萊因哈特認為，FOMC將「轉變話題」，開始討論Fed資產負債表。自2022年中以來，Fed資產負債表規模已從顛峰時的9兆美元，縮減至7.5兆美元。

3月FOMC會議焦點將是最新的「經濟預測摘要」（SEP），特別是顯示決策官員利率落點預測的「點狀圖」，這次預料仍將呈現官員預期今年將降利率三次，一如12月的情況。

選舉因素是一大考量

再來就是6月FOMC會議，在2月就業報告發布後，6月啟動降息循環的機率已大增。基於2024年是美國總統大選年，Fed為了避免引來藉降息為執政黨助選的批評，降息時點的選項有限。

假定2024年Fed將降息三次，市場推測時間點可能落在6月、11月和12月，因為11月5日大選日前後降利率都不是適當時機。因此，萊因哈特研判，FOMC在7月和9月會議上極可能按兵不動，避免捲入政治爭端。

根據CME FedWatch網站，2月就業報告出爐後，聯邦資金期貨市場預期Fed在6月12日會後啟動降息的機率高達74%，5月1日啟動降息的機率只有27%。

不過，仍有一個重要變數：通膨是否持續降溫。因此，下周二（3月12日）發布的美國2月消費者物價指數（CPI）報告對市場至為關鍵，特別是在1月升幅大於預期後，2月數據的強弱將影響對通膨前景的判讀。

降息 就業 利率

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