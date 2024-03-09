BP去年碳排放量5年來首增

英國石油公司(BP)表示，隨著該公司啟動新的油氣項目並提高生產水平，2023年總體碳排放量自2019年以來首次攀升。由於化石燃料產量增加，BP所謂的範圍3排放量(燃燒油氣的排放量)從2022年的3.07億噸增加到去年的3.15億噸。其年報顯示，BP業務的直接和間接排放量(分別稱為範圍1和範圍2排放量)去年也增至3210萬噸二氧化碳當量，比2022年的3190萬噸增加了0.6%。

諾和諾德市值超越特斯拉

由於早期試驗數據顯示其最新的實驗性減肥藥取得積極的結果，Wegovy減肥藥物製造商諾和諾德(Novo Nordisk)的市值超過特斯拉。這家丹麥公司的股價在前一交易日創下歷史新高，漲幅高達8%。該公司告訴投資 人，該公司的胰酶製劑一期試驗顯示，參與者在12周後體重減輕了13.1%。FactSet數據顯示，諾和諾德目前是全球市值排名第12大公司，市值為6040億元，領先特斯拉的5690億元。

晶片商Marvell發布疲弱財測

晶片公司Marvell Technology發布的疲弱財測指出，其AI網路設備訂單的成長被無線和企業市場需求的持續下滑所抵消。根據LSEG的數據，Marvell預計第1季調整後每股獲利為23分，上下浮動5分，而預期為每股40分。淨收入為11.5億元，上下浮動5%。

市值暴增 輝達 可能分拆股票

輝達光是今年的強勁漲勢就增加超過1兆元的市值，遠高於上次分拆股份時的水平。有些人認為這家人工智慧巨頭很可能再次進行股票分割。該公司上次宣布進行1拆4的股票分割是在2021年5月，當時股價約為每股600元。如今，在去年大漲240%後，其股價目前已接近1000元水平。即使多頭認為相對未來獲利成長的估值相對便宜，但一些潛在投資人可能會對這個價格猶豫不決。

家族辦公室5年增加2倍

自2019年以來，全球家族辦公室的數量增加了兩倍，引發私募股權公司、對沖基金和創投公司之間為吸引投資而展開的新一輪競賽。家族辦公室泛指富裕家族的私人投資機構。根據Preqin的最新報告，去年全球家族辦公室數量超過4500個。北美地區數量最多，達到1682個。全球超過半數家族辦公室資產位於北美。