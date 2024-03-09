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銀行收傘 小企業貸款更困難

財經新聞組／綜合報導
銀行收緊放貸標準，讓許多小企業無法獲得足夠資金。（路透）
銀行收緊放貸標準，讓許多小企業無法獲得足夠資金。（路透）

由於利率上升和一年前銀行倒閉的影響持續存在，美國小企業主在向傳統貸款機構獲得融資方面遇到困難，阻礙了業務成長。

分析師和其他業內人士表示，獲得傳統信貸的困難證明，聯準會的大幅升息加速去年3月矽谷銀行和Signature Bank的倒閉，對經濟產生了多大的影響。小型企業是美國經濟健康發展的關鍵。一項研究顯示，小型企業占美國經濟活動的44%。

部分小企業主表示它們很難申請傳統信貸，無論是向大型、中型或小型地區銀行申請。

高盛1月發布針對全美1500個小額借款人的調查顯示，約77%的小企業主擔心獲得資金的能力；28%的貸款申請人表示，申請貸款或信用額度的付款條件十分苛刻。

加州全州微型企業網路(CAMEO)執行長馬丁尼茲(Carolina Martinez)表示：「當銀行收緊承貸標準時，通常會對中低收入群體產生更大影響，而且非傳統貸款機構的影響力顯著增加。」

高盛的調查也顯示，非裔企業在獲得資本方面面臨更大的困難。報告指出，申請貸款的黑人企業中有32%獲得貸款，而白人小企業主的比率約為47%。此外，86%的黑人擁有的企業擔心無法獲得資本。

去年，銀行縮減了對消費者和企業的貸款。聯準會1月發布的上季資深貸款官員意見調查顯示，收緊小企業貸款標準的銀行多於放寬貸款標準的銀行。為小型企業提供更嚴格貸款條件的銀行的占比，仍是1990年以來歷史平均水平的2倍多。

分析師表示，過去一年中，小型銀行和區域銀行繼續面臨存款成長的困境，這反過來又促使它們對放貸持謹慎態度。

Janney Montgomery Scott分析師柯菲(Timothy Coffey)表示：「很多銀行都說，如果想申請貸款，就需要在我們的銀行開展業務，這對客戶來說是一個挑戰。」

貸款 高盛 聯準會

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