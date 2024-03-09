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FDA延後批准 禮來大感意外

財經新聞組／綜合報導

禮來公司(Eli Lilly)表示，美國食品藥物管理局(FDA)延後了該製藥商實驗性阿茲海默症治療藥物多納奈單抗(donanemab)的批准決定期限，此舉出人意料。

禮來公司補充說，FDA計劃在最後一刻召開外部顧問會議，以進一步審查該療法在後期試驗中的安全性和有效性。FDA尚未透露該會議的日期，因此可能會在本月之後才批准。

FDA原本預計將在第1季末決定是否批准該藥物。這個截止日期已經比去年預期的批准延後了。

FDA召開諮詢會議的決定反映出開發阿茲海默症治療方法的高風險。這種疾病影響超過600萬美國人，目前尚無治癒方法，使得患者幾乎沒有有效的治療選擇。

對於正在與百健(Biogen)和衛采競爭的禮來公司來說，這是另一個挫折。前兩者的治療藥物Leqembi去年獲得批准，成為第一個被證明可以減緩阿茲海默症早期階段患者進展的藥物。

禮來公司表示，延後批准的決定「出乎意料」，但表示對多納奈單抗「為患有早期症狀性阿茲海默症的患者提供非常有意義益處的潛力」充滿信心。

禮來神經科學總裁懷特(Anne White)在新聞稿中表示：「我們將與FDA和利益相關者合作，進行演示並回答所有問題。」

FDA 阿茲海默症

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