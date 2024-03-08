我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周日記得時鐘撥快1小時 夏令時間屢有亂象

蘋果Apple Watch更新 修復螢幕誤觸問題

曾錯失Nvidia股價漲勢的「女股神」伍德 擔心Nvidia股價前景

編譯簡國帆／綜合外電
方舟投資公司執行長兼投資長伍德（Cathie Wood）對輝達股價前景表達疑慮。（路透）
方舟投資公司執行長兼投資長伍德（Cathie Wood）對輝達股價前景表達疑慮。（路透）

在人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）股價締造驚人漲勢後，被部分投資人暱稱為「木頭姐」或「女股神」的方舟投資公司執行長兼投資長伍德（Cathie Wood），對輝達股價前景表達疑慮，加入其他分析師的行列。

輝達股價過去12個月來已暴漲290%，且迭創新高，在財務長科蕾絲（Colette Kress）表示其產品的需求「遠超過」供給後，讓投資人看好輝達獲利將再加速成長。

然而，伍德7日發表致股東信警告，輝達的股價漲勢可能面臨風險，「若少了軟體營收的爆炸（成長），就無法證明過度建立繪圖處理器（GPU）算力的正當性，因此若（企業）支出暫停，我們也不意外，將加劇過剩庫存的修正，特別是占了輝達逾半數資料中心營收的雲端客戶」。

她說，輝達面臨的競爭也可能加劇，「長期而言，相較於思科（在達康時代）的過往，競爭可能加劇，原因不只是超微（AMD）正找到成功之道，還有雲端服務供應商等輝達的客戶、以及特斯拉（Tesla）等企業，都正在設計自家的AI晶片」。

伍德之前為人所知的紀錄，也包括錯失輝達股價漲勢。她旗下的方舟創新指數型基金（ETF）在2023年1月止的兩個月期間，出售了多達77萬2,884股輝達股票。若以輝達的7日收盤價計算，這些股票現在價值6.85億美元，約是方舟當時受股落袋金額的六倍。

不過，伍德並非唯一憂心輝達股價漲勢的專家。

瑞穗證券公司分析師柯萊恩（Jordan Klein）便認為，看到輝達股價幾乎天天創新高，「感覺有點不健康」，並且擔心輝達漲勢已嘉惠其他半導體製造商的程度，他「開始時季憂心」晶片類股的漲勢，特別是輝達、博通（Broadcom）及邁威爾科技（Marvel Technology）。

他憂慮的不是AI硬體支出的成長前景，而是投資人心態開始陷入「瘋狂」。他指出，投資人似乎進入「單純的追逐模式」，或是拋棄自己的投資指標，出售過去的贏家，只為了提高AI晶片股曝險，形成晶片股漲勢的「自我強化」，「讓我想起1999~2000年初的科技業景況」。

輝達正在籌備18日登場的年度繪圖處理器技術大會（GTC），他認為這場活動可能成為市場的「突破天際時刻」，基金經理人應該不會在活動登場前減碼輝達持股，但他也預期輝達管理團隊不會發表太多驚喜消息，因此可能會有一段獲利了解期。

不過，他整體而言仍看好半導體產業，認為年底的價格將高於目前水準。

輝達 投資 晶片

上一則

Nvidia股價連6漲創新高 盤後還繼續漲 市值向蘋果逼近中

延伸閱讀

Nvidia股價連6漲創新高 盤後還繼續漲 市值向蘋果逼近中

Nvidia股價連6漲創新高 盤後還繼續漲 市值向蘋果逼近中
這檔飆股過去1年來狂漲近4倍 輝達還輸它

這檔飆股過去1年來狂漲近4倍 輝達還輸它
台積電ADR早盤繼續飆 輝達破900美元 沒有最高只有更高

台積電ADR早盤繼續飆 輝達破900美元 沒有最高只有更高
「女股神」伍德拋售台積電股票 2年多來首見 同日減持輝達

「女股神」伍德拋售台積電股票 2年多來首見 同日減持輝達

熱門新聞

美國與全球經濟正遭受另一場「中國震撼」，中國的電池、電動車、機械等產品正再度大量湧入國外市場。圖為中國電池製造商寧德時代位於德國Arnstadt的一座工廠。（路透）

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

2024-03-03 07:56
投資人原先期待聯準會（Fed）今年降息六、七次，但眼看通膨揮之不去、經濟成長仍強，目前主流看法是降息三次。但專家警告，市場尚未把2024年不降息的風險納入考量。（路透）

Fed今年降息幾次？專家警告：一次都不會降、恐打擊美股

2024-03-02 06:05
聯準會（Fed）一連串猛烈升息下來，美國經濟不但沒陷入衰退，還持續強勁成長，令許多經濟學家感到困惑。（路透）

Fed猛升息為何衰退無影、美股大漲？一張圖解惑

2024-03-01 10:24
特斯拉執行長馬斯克控告OpenAI及其執行長奧特曼等人，理由是他們違反了馬斯克在2015年協助創立OpenAI時所簽訂的協議。 （路透）

說好「造福人類」卻變成「一心賺錢」 馬斯克告OpenAI和奧特曼違約

2024-03-01 06:15
61歲的輝達執行長黃仁勳如今身價逾690億元，擠身全球頂級富豪名單。但黃仁勳1972年才和哥哥移民美國。(記者侯永全／攝影)

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

2024-03-04 23:56
蘋果已連跌五個交易日，從今年初來累計下跌約12%。(歐新社)

蘋果股價今年慘摔12% 下個利空會是巴菲特續賣引發大逃殺？

2024-03-05 20:56

超人氣

更多 >
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多
1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證