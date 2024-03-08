曾錯失Nvidia股價漲勢的「女股神」伍德 擔心Nvidia股價前景

方舟投資公司執行長兼投資長伍德（Cathie Wood）對輝達股價前景表達疑慮。（路透）

在人工智慧（AI）晶片 大廠輝達 （Nvidia）股價締造驚人漲勢後，被部分投資 人暱稱為「木頭姐」或「女股神」的方舟投資公司執行長兼投資長伍德（Cathie Wood），對輝達股價前景表達疑慮，加入其他分析師的行列。

輝達股價過去12個月來已暴漲290%，且迭創新高，在財務長科蕾絲（Colette Kress）表示其產品的需求「遠超過」供給後，讓投資人看好輝達獲利將再加速成長。

然而，伍德7日發表致股東信警告，輝達的股價漲勢可能面臨風險，「若少了軟體營收的爆炸（成長），就無法證明過度建立繪圖處理器（GPU）算力的正當性，因此若（企業）支出暫停，我們也不意外，將加劇過剩庫存的修正，特別是占了輝達逾半數資料中心營收的雲端客戶」。

她說，輝達面臨的競爭也可能加劇，「長期而言，相較於思科（在達康時代）的過往，競爭可能加劇，原因不只是超微（AMD）正找到成功之道，還有雲端服務供應商等輝達的客戶、以及特斯拉（Tesla）等企業，都正在設計自家的AI晶片」。

伍德之前為人所知的紀錄，也包括錯失輝達股價漲勢。她旗下的方舟創新指數型基金（ETF）在2023年1月止的兩個月期間，出售了多達77萬2,884股輝達股票。若以輝達的7日收盤價計算，這些股票現在價值6.85億美元，約是方舟當時受股落袋金額的六倍。

不過，伍德並非唯一憂心輝達股價漲勢的專家。

瑞穗證券公司分析師柯萊恩（Jordan Klein）便認為，看到輝達股價幾乎天天創新高，「感覺有點不健康」，並且擔心輝達漲勢已嘉惠其他半導體製造商的程度，他「開始時季憂心」晶片類股的漲勢，特別是輝達、博通（Broadcom）及邁威爾科技（Marvel Technology）。

他憂慮的不是AI硬體支出的成長前景，而是投資人心態開始陷入「瘋狂」。他指出，投資人似乎進入「單純的追逐模式」，或是拋棄自己的投資指標，出售過去的贏家，只為了提高AI晶片股曝險，形成晶片股漲勢的「自我強化」，「讓我想起1999~2000年初的科技業景況」。

輝達正在籌備18日登場的年度繪圖處理器技術大會（GTC），他認為這場活動可能成為市場的「突破天際時刻」，基金經理人應該不會在活動登場前減碼輝達持股，但他也預期輝達管理團隊不會發表太多驚喜消息，因此可能會有一段獲利了解期。

不過，他整體而言仍看好半導體產業，認為年底的價格將高於目前水準。