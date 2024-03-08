Nvidia股價連6漲創新高 盤後還繼續漲 市值向蘋果逼近中

輝達（Nvidia）周四勁揚4.47%到926.69美元，首度站上900美元大關並創下新高紀錄。（歐新社）

僅管有兩位董事近日出脫晶片 大廠輝達（Nvidia）1.8億美元的股票套現，但絲毫不影響其他人追高的意願，該股周四連續第六個交易日攀高，正常交易時段勁揚4.47%到926.69美元，首度站上900美元大關，盤後漲勢不歇再竄高到946.6美元。

這家AI 晶片製造商的市值現在膨脹到2.32兆美元，居全球第三大。在本周稍早超越沙烏地阿拉伯國家石油 公司（Saudi Aramco）之後，市值雖和蘋果的2.61兆美元還差3,000億美元，卻已是有史以來最接近的一次。蘋果周四下跌0.07%到169美元。

根據FactSet的數據，今年初，蘋果市值比Nvidia高出1.33兆美元。一年前此一差距為1.83兆美元。兩支股票今天的表現天差地別——iPhone製造商今年來下跌近9%，而Nvidia則上漲逾92%。

瑞穗（Mizuho）分析師Vijay Rakesh看好Nvidia還能再往上漲，主要是AI的強勁需求繼續超過供應，該公司可能取得超額收益，他已將目標價由先前的850美元調高到1,000美元。

其他晶片股周四也表現良好。英特爾（Intel）上漲3.68%，美光（Micron Technology）上漲3.58%，超微（AMD）上漲0.36%。