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鮑爾鷹調降Key 6月可望降息

編譯簡國帆／綜合報導
Fed主席鮑爾說明今年稍後降息的標準：未必要等到通膨率「完全」降到2%目標。(路透)
Fed主席鮑爾說明今年稍後降息的標準：未必要等到通膨率「完全」降到2%目標。(路透)

美國聯準會（Fed）主席鮑爾6日出席國會眾議院聽證會時，更明確說明今年稍後降息的標準：未必要等到通膨率「完全」降到2%目標，需要「略多一點證據」，稍微多一點「良好」且「相對低迷」的通膨數據，投資人解讀鷹派語調降低，6月降息機率接近七成。

鮑爾出席眾議院金融服務委員會聽證會時，在預先準備的書面證詞重申Fed不急著降息，決策官員仍關注通膨風險，雖留意到通膨減緩的進展，但不想太快寬鬆，若「經濟發展大致符合預期」，今年稍後降息「可能合適」。

在問答階段，共和黨掌控的眾議院聚焦鮑爾對通膨與利率的看法、降息及銀行資本規定，並未強力施壓鮑爾降息。

鮑爾表示，降息「主要取決於經濟發展路徑」，在降息之前，「我們希望看到稍微多一點數據」，證實通膨正持續向2%回落，讓我們對此更有信心」，但預期Fed今年會調降利率，只是官員「還沒準備好」降息，「將謹慎而深思熟慮」地討論這項決策。

儘管鮑爾不願對降息時機與機率做出承諾，但他也提到Fed升息並未重創勞動市場與更廣泛的經濟，「沒有證據表明、也沒有理由認為，美國經濟正處於衰退之中，或面臨某種短期內陷入衰退的風險」，他預期經濟將「持續以穩健步伐成長」，Fed正走在邁向軟著陸之路，也謹慎地未明確宣告已取得抗通膨之戰的「勝利」。

他在兩小時的聽證會中，也更明確說明降息標準，未必要等到通膨率「完全」降到2%目標，需要「略多一點證據」，稍微多一點「良好」且「相對低迷」的通膨數據。

彭博資訊經濟學家指出，鮑爾去年和今年聽證會的差異，反映Fed的優先次序已改變，在穩定通膨和充分就業間的雙重職責平衡中，已轉向更重視勞動市場，暗示要勞動市場出現更明確減弱跡象，Fed就可能會快速降息。

以此判斷，這些標準有望在6月前輕鬆達成，投資人評估6月降息機率約為68%。

面對質疑貨幣政策是否有瑕疵，鮑爾表示疫情大幅改變利率與通膨情勢，今年底前將評估貨幣政策架構，作為每五年審視框架計畫的一環，但「現在還沒開始」。

Fed主席鮑爾眾院金融服務委員會報告摘要。(資料來源／綜合報導)
Fed主席鮑爾眾院金融服務委員會報告摘要。(資料來源／綜合報導)

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