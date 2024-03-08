2月裁員人數 創11個月新高

根據最新發布的一份報告，由於自動化相關的重組持續造成影響，美國上個月裁員 公告增加了3%，達到11個月來的最高水準。

就業 顧問公司Challenger, Gray & Christmas表示，2月裁員公告數量從1月的8萬2307人增至8萬4638人，為去年3月以來的最高水準，也是自2009年以來的2月最高數目；但從年初至今來比較，2024年的裁員數反而比去年同期下降了7.6%。

2月科技業、交通運輸和服務業裁員幅度最大。不過雖然今年至今科技業的裁員人數領先所有行業，但與2023年同期相比，裁員人數仍下降了55%。反而是金融業裁員人數比去年增加了56%。

Challenger表示，重整工作以及工廠、部門或商店關閉，是最常被提及的裁員原因。今年來截至2月底，技術更新已導致1萬5225人被裁員。

該公司資深副總裁查林傑(Andrew Challenger)表示，企業可能會用其他理由掩蓋與人工智慧 相關的裁員。

他表示：「由於部分公司因直接將裁員歸因於人工智慧而面臨強烈反對，因此他們將這種轉變解釋為『技術更新』，而不是用人工智慧徹底取代人類角色。」

他說，「事實上，除了人工智慧之外，企業還在擴大機器人和自動化技術。值得注意的是，光是去年，人工智慧就直接導致4247個職位被裁減，這代表人工智慧對企業勞動力的影響越來越大。」