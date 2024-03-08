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美股最錢線/市值大減 特斯拉退出史指前十

財經新聞組／綜合報導

今年初特斯拉還在史坦普500指數市值排名第七，現在它甚至連前十都進不了。特斯拉6日收跌2.32%至176.54元，而史指和那指分別上漲0.5%和0.6%。

特斯拉股價在過去3個交易日下跌約13%。根據道瓊市場數據，是2023年10月20日以來最糟的三天表現，當時跌幅為16.8%。

特斯拉目前市值約為5530億元，略低於Visa的5630億元，為2023年1月以來市值首次跌出美股前十大。

就連特斯拉最大的多頭、摩根史坦分析師約拿斯(Adam Jonas)本周也調降特斯拉的目標價和預期，將特斯拉目標價從345元下修至320元，但仍是華爾街較為看好的目標之一。

他在最新的報告中寫道：「對電動車來說，這是充滿挑戰的一年，即使價格持續下降，但需求仍在繼續減速。特斯拉的產品線相對陳舊，中國電動車市場供過於求，混合動力車對電動車的威脅比之前想像的要大。」

約拿斯表示，以美國通用會計準則(GAAP)計算，特斯拉汽車業務的息稅前利潤(EBIT)可能在2024年出現虧損。

因此，他將GAAP每股獲利預期調降至每股1元以下。FactSet數據顯示，華爾街目前的共識是每股2.86元。

約拿斯也將2024年特斯拉汽車銷量預測降至200萬輛以下，年增約10%；GAAP營運獲利率從5.9%降至2024財年的3.7%；非GAAP每股獲利從之前的2.04元降至1.51元。

在特斯拉德國工廠被縱火後，投資人一直擔心特斯拉2024年的交車情況。Future Fund Active ETF聯合創始人布萊克(Gary Black)表示，這是過去兩天影響該股的最大因素 。

對投資人來說，好消息可能是由於擔心分析師將下修獲利預期，該公司的股價已經提前大幅下跌。

雖然下修目標價，約拿斯仍將特斯拉評級維持在加碼(Overweight)，因為特斯拉的產品還包括其他非電動車產品。（財經新聞組）

特斯拉 電動車 華爾街

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