科技獲利推動 股票回購升溫

高盛 調高對史坦普500指數成分股的股票回購預測，在大型科技股獲利成長超乎預期的推動下，回購額預計將在2024年成長13%，達到9250億元。

這家華爾街 券商先前預期公司回購股票年增率為4%；去年股票回購額下跌14%，為2008年全球金融危機以來的第二大跌幅。

高盛策略師在最新報告中表示，回購將由資訊科技和通訊服務業推動，大型科技股預計將實現更高的獲利率和利潤。

策略師表示，所謂的「七巨頭」可能會是推動今年史指回購成長的「實質」動力。

他們指出，即使該集團的回購總額在2023年下降11%，為2017年以來的最低水平，但這些公司今年可能有能力增加回購支出，「自秋季以來更全面宏觀環境的改善，例如美國國債殖利率 的下降，也有助於我們調升預測。」

高盛美股策略師康納斯(Cormac Conners)表示，雖然穩健的獲利將是主要推動力，但估值上升和圍繞11月美國大選的政策不確定性，將對股票回購構成阻力。

高盛預計，到2025年，股票回購將首次超過1兆元，因為獲利將維持強勁，而總統選舉的結果將消除政策不確定性。