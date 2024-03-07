傳大摩中國資產部門裁員 9%

兩位了解內情人士表示，摩根史坦利已資遣其中國資產管理業務部門約9%的員工，因為中國不斷下跌的股市削弱了其3.8兆元基金部門的前景。知情人士表示，摩根史坦利投資管理中國部門於12月開始裁員，影響約15名員工。這將是大摩在2023年以約5400萬元收購當地合作夥伴所持36%股份以來首次在中國基金部門裁員。大摩去年6月 將該部門重新命名為全資子公司。這次裁員也凸顯出摩根大通和貝萊德等全球金融公司在中國面臨的挑戰，因為長期的經濟低迷打擊了當地市場。

Foot Locker假期季出現虧損

運動鞋零售商Foot Locker假期季出現虧損，並發布疲軟的今年業績財測。截至2月3日當季該公司虧損3.89億元，合每股虧損4.13元；而一年前為獲利1900萬元，合每股20分。銷售額小幅成長至23.8億元，較上年同期的23.4億元成長約2%。預計2024財年銷售額將在下降1%至成長1%之間，而先前的預期為下降0.5%。預計調整後每股獲利將在1.5至1.7元之間，而預期為1.4至2.3元。

待售量增加 房貸申請增加11%

春天尚未正式到來，但房貸利率 持續走高，春季房市似乎已經開始運作。根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周購屋房貸申請量較前周增加了11%。仍比一年前同周低8%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.04%降至7.02%。根據 Realtor.com 統計，2月活躍待售房屋數量較去年同期增加14.8%。值得注意的是，價格在20至35萬元之間的房屋較去年同期增加了25%，超過所有其他價格帶。

售價調升推動金寶湯業績超標

由於對品牌即食食品的穩定需求以及其食品服務業務的實力，金寶湯上季銷售額和獲利超出市場預期，並堅持全年財測不變。金寶湯上季所有產品的價格上漲1%，但總銷量下降了2%。由於大多數食品公司試圖限制定價以應對需求疲軟，因此價格上漲速度較去年的中兩位數漲幅有所放緩。即使如此，先前價格上漲和供應鏈寬鬆的優點，幫助金寶湯的毛利率從去年的30.5%上升至31.6%。調整後每股獲利為80分，優於分析師預期的77分。